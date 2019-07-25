Дают два чека и требуют плату за воздух: украинцев массово дурят в кафе и ресторанах

В Украине львиная доля заведений общественного питания минимизирует уплату налогов и так или иначе нарушает права посетителей. О том, на что имеют права украинцы в кафе и ресторанах – в материале OBOZREVATEL.

Почему предлагают оплатить два разных чека?

Чаще всего в кафе и ресторанах отдельно дают чек для того, чтобы расплатиться за алкоголь и отдельно – за еду. Объясняется это желанием минимизировать налоги. Пункт общепита имеет право по закону работать на второй группе плательщиков единого налога. При этом годовой оборот должен составлять до 1,5 млн грн. В таком случае предприниматель заплатит в месяц всего 834 грн единого налога и 918 грн единого соцвзноса.

Но есть определенные ограничения. Нельзя нанимать больше 10 человек, продавать подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия), а за оборот свыше 1,5 млн придется платить налог в 15%.

Как украинцев дурят в кафе и ресторанах

Кафе и рестораны, чтобы продавать алкоголь и при этом со всей еды фактически платить мизерный налог, в одном заведении открывают сразу два предприятия: ФЛП для еды и ООО для продажи алкоголя.

Фактически, это лазейка в законе, которая позволяет владельцу при большой прибыли и хороших выручках практически не платить налоги. И пока условия единого налога не поменяют, заведения общественного питания продолжат уклоняться от справедливой уплаты налогов.

Что делать, если принесли испорченное блюдо?

В ресторане действует тот же принцип, что и в магазине. Если товар (блюдо) оказался ненадлежащего качества, от него можно отказаться. Например, если в меню указан перечень ингредиентов, которые вы не обнаружили в тарелке. Или если принесли сырое, подгоревшее – можно попросить официанта либо заменить, либо вообще отменить заказ.

В таком случае заставлять заплатить они не имеют права. Если же официант настаивает, стоит вызвать менеджера и потребовать технологическую карту. Если блюдо приготовлено с нарушениями (не хватает ингредиентов) – это можно подтвердить с помощью их же внутреннего документа.

Еще одна причина для отказа – блюдо не подали вовремя, однако продолжают требовать включить его в счет. Но чтобы подтвердить задержку, перед заказом стоит узнать у официанта, как долго будет готовиться еда. Если заказ подадут с большой задержкой, вы вправе либо отказаться от него, либо потребовать скидку.

Также незаконно включать в счет любые дополнительные услуги, чем тоже грешат украинские предприниматели. Например, нельзя требовать деньги за "живую музыку" или сразу включать в счет чаевые официанту. Ресторан или кафе должны уже в стоимость самих блюд заложить расходы на заработные платы. Правда, чаевые также приветствуются. Зачастую украинские рестораны устанавливают своим официантам минимальную зарплату, рассчитывая на то, что остальное они "соберут" с посетителей.

А вот если вы разбили посуду – вас могут заставить заплатить. Правда, здесь также многое зависит от подхода самого заведения. Одни "простят" посуду, другие – выставят завышенный счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что регулярное употребление фастфуда может повлечь за собой слабоумие. Также и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала опасность сладких напитков.

В то же время медики составили список опасных покупок в супермаркетах. Среди наиболее вредных оказались сладкие йогурты, замороженные полуфабрикаты, сладости, газирование напитки, сок, холодный чай и обезжиренные продукты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!