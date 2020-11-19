Больнице на Харьковщине выделили 6 тыс. грн на 12 дней лечения "среднего" больного коронавирусом, – Бойко

Одна из районных больниц Харьковской области получает 6 тысяч гривен на полный цикл лечения одного пациента с коронавирусом.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 19 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Бойко Скрин видео

Политик утверждает, что лично общался с главврачем больницы в городе Купянск, который и назвал ему такие цифры.

Бойко сказал, что в инфекционном отделении местной больницы есть 40 койко-мест, но там находились 120 людей.

"Он не может отказать, он берет всех", – сказал народный депутат о главвраче.

Политик признался, что когда услышал информацию о 6 тысячах гривен на больного, то переспросил, дается ли такая сумма на сутки. Врач ему ответил: "Нет, на весь цикл лечения (12 дней для больных средней тяжести)".

"Хорошее дело есть, нужно быть объективным, что им месяц как начали выплачивать дополнительные средства. Они сейчас получают от 30 до 50 тысяч, человек, который работает с COVID-больными. Но на больных самих... мало денег. То есть, они сами должны идти и покупать себе эти лекарства", – сказал Бойко.

Трансляция эфира:

Как писал OBOZREVATEL: