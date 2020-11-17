Пересчитают зарплаты, пенсии и повысят тарифы на газ: что ждет украинцев в декабре

Украинцам последний месяц 2020-го может запомниться новым курсом доллара, подорожанием газа и первым шагом к перерасчету зарплат бюджетников. Кроме того, из-за повышения прожиточного минимума также пересчитают и пенсии.

О том, как и что изменится в декабре, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ужесточение карантина и разгар пандемии могут негативно повлиять на стоимость доллара. А чем хуже американской валюте, тем дешевле она стоит в Украине. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб поясняет: экономическая активность бизнеса замедлится, предприниматели будут меньше покупать валюту для импорта, вместе с тем снизится спрос на нее.

"К концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня, около 28 грн/$", – прогнозирует эксперт. – Кроме того, в декабре из-за периода праздников украинцы будут продавать валюту, чтобы потратить гривни на новогодний стол и подарки.

Кстати, ведущие мировые эксперты, среди которых, к примеру, известный миллиардер, обозреватель Yahoo Finance Роберт Кийосаки, заявил: сейчас наблюдается период "смерти доллара". Мол, чтобы спасти инвестиции, покупать нужно драгоценные металлы или даже криптовалюты. Так он в своей странице Twitter прокомментировал самый высокий за два года курс биткоина (16 тысяч долларов).

В декабре также пересчитают прожиточный минимум, из-за чего вырастут минимальные и максимальные пенсии, а также надбавки за стаж сверх нормы (норма: 30 лет для женщины и 35 лет для мужчины).

Как пересчитают:

надбавка увеличится с 17,2 до 17,69 грн;

минимальная пенсия с 1720 до 1769 грн;

максимальная пенсия с 17 210 до 17 690 грн.

Как рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, прожиточный минимум уже давно в Украине не характеризует реальную стоимость жизни. Это скорее цифра, исходя из которой, рассчитывают размер социальных выплат.

Более того, даже по подсчетам Минсоцполитики, минимальной пенсии не может хватить даже на самые необходимый набор товаров и услуг.

Стоимость голубого топлива на декабрь будет известна только в конце ноября. Однако, уже сейчас понятно, что цена будет расти. В отопительный сезон, а тем более с приближением самых холодных месяцев потребление газа растет в разы не только в Украине, но и по всему миру.

Украинцам назначают тарифы, исходя из стоимости голубого топлива на бирже. Вероятно, до февраля газ будет дорожать. Рост цен может составить около 20-30%. В среднем цена может подняться с около 8,8 до более 10 грн за кубометр.

"Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – рассказали OBOZREVATEL в Украинской энергетической бирже.

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету зарплатам бюджетников. Так, первая тарифная ставка по закону должна быть не меньше прожиточного минимума для трудоспособного.

В ноябре прожиточный минимум – 2197 грн, а в декабре составит уже 2270 грн. Дальше, зависимо от тарифного разряда, используют коэффициент повышения. К примеру, 10-й тарифный разряд – 1,82 оклада, а последний, 25-й, это 4,51 оклада.

Сейчас минимальный тарифный оклад составляет 2225 грн. После перерасчета прожиточного минимума его должны повысить хотя бы до 2270 грн. Таким образом, бюджетникам с 10 тарифным разрядом оклад повысят с 4049 до 4131 грн.

Самые высокопоставленные чиновники (25 разряд) сейчас получают оклад 10 034 грн, а будут – от 10 237 грн. Правда, стоит учитывать, что повышения в декабре ждать не стоит. Скорее всего, решение примут уже в январе.

Кроме того, в декабре будет последний месяц "старой" абонплаты на газ. Уже с января ее пересчитают, исходя из обновленных объемов потребления. Так, сейчас мы платим по объему использованного за октябрь 2018-го по октябрь 2019-го голубого топлива. С 1 января нужно будет платить из того объема, который потратили с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

Соответственно, если тратили больше голубого топлива, то придется больше и платить. И наоборот.

О том, какие новшества ждут украинцев в 2021-м, что будет с зарплатами, тарифами, курсом доллара и социальными выплатами, читайте вскоре на OBOZREVATEL.