Что делать, чтобы не стать обманутым при поиске работы: названы уловки работодателей

Украинцев предупредили, как при поиске работы не попасться на уловки нечестных работодателей. В частности, соискателям советуют никогда не платить посредникам, которые предлагают вакансии.

Об этом говорится в советах руководителя категории "Работа" компании OLX Марии Абдуллиной.

Как не попасться на уловки мошенников

не соглашаться на работу, если условия выглядят подозрительно или предлагают слишком выгодную сделку;

обязательно фиксировать в письменном виде договоренности по условиям работы, будь-то договор или переписка по почте;

не соглашаться на работу, которая может нести риск здоровью;

если нет 16 лет, можно работать только с письменного согласия родителей, поэтому сначала нужно обсудить решение с ними;

не соглашаться на какие-либо предоплаты или трудовые взносы в начале работы – это запрещено законодательством;

не соглашаться на оплату посреднических услуг по поиску работы, ведь согласно закону посредник имеет право получать вознаграждение только от работодателя;

если оплату предлагают зачислить на карту, стоит быть внимательным: ни в коем случае не передавать пин-код, срок действия карты и CVV2-код третьим лицам – для перевода денег на карту нужен только ее номер;

помнить, что права в отношениях с работодателем защищены нормами закона, и если работодатель их не соблюдает, следует обратиться в Государственную службу по вопросам труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи создания мошеннических платформ, с помощью которых предлагают провести фейковые переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона или плата за коммуналку онлайн. Внешне такие сайты очень сложно отличить от настоящих.

В Украине мошенники активизировались в сети: они создают целые фейковые сайты, торгуют несуществующими товарами в сетях, предлагают "провести переводы" или "пополнить мобильный счет".