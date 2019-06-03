Что будет с тарифами на электроэнергию: новая реформа с 1 июля 

В Украине после запуска рынка электроэнергии с 1 июля 2019-го тарифы на "ток" могут удержать благодаря специальным обязательствам, однако рост цен не удержать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Низкие тарифы для населения компенсируют высокой стоимостью для промышленных потребителей. Такая ситуация может продолжаться еще какое-то время, однако рано или поздно придется повышать цены на "ток".

Причин для этого множество: растут зарплаты сотрудников предприятий, дорожают ремонтные работы, меняются цены на энергоносители. Но разница только в том, что сейчас стоимость электроэнергии своим постановлением определяет регулятор, а после запуска рынка – сами поставщики.

рынок электроэнергии

Правда, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что премьер Владимир Гройсман нашел вариант, как не повышать цены. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", – написал он в соцсети.

Скорее всего, речь идет о специальных обязательствах (такой же принцип работает на газовом рынке). То есть промышленности продают ток по рыночным ценам, а населению – по той цене, которую устанавливает Кабмин. Правда, в таком случае Кабинет министров сам должен компенсировать разницу между рыночными и действующими тарифами. И заплатить за это все равно придется из бюджета (если правительство не найдет другой источник).

"Кабинет министров обязан определить источники финансирования и порядок формирования специальных обязательств, которые применяются по отношению к участникам рынка", – говорится в ст. 62 закона "О рынке электрической энергии".

Напомним, в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт×час), то вместо 70 кВт×час в месяц можно использовать всего 20 кВт×час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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