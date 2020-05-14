Что будет с курсом доллара после карантина и когда покупать: экономисты дали советы украинцам

В Украине уже в середине лета планируют отменить основные карантинные ограничения. Сразу после открытия предприятий и авиасообщения экономика получит шанс для восстановления, а ситуация может стабилизироваться.

О том, что будет с курсом доллара после карантина и когда стоит покупать валюту – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар подешевеет после карантина?

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики настроены скептично: ждать значительного укрепления гривни после карантина не стоит. Экономика даже при лучшем сценарии будет восстанавливаться как минимум до конца года. И это при условии, что в ЕС и США закончится карантин, производство начнет стремительно возобновляться, а украинские власти быстро сориентируются и создадут условия для восстановления бизнеса.

"Что касается курса доллара, то даже в самые тяжелые для экономики времена он может оставаться достаточно стабильным, в диапазоне 26-28 грн, при сохранении адекватной монетарной политики. Это связано с тем, что в условиях падения доходов населению будет не до покупки валюты, а параллельно с экспортом будет снижаться и импорт, прежде всего потребительских и промежуточных товаров", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Его коллега Владимир Мазуренко добавляет: из-за плохого урожая, замедления экспорта и импорта доллар может вовсе "застыть" на отметке 27-28 грн/$ до осени, а уже после добавить в цене еще около 10-15%. Строить прогнозы в условиях, когда на экономическую ситуацию влияют не экономические факторы, а вопрос распространения вируса, очень сложно. Сейчас этим должны заниматься группы экспертов: вирусологи, экономисты, финансисты, представители бизнеса.

"Те сценарии, которые нам показывают МВФ, ВЭФ и другие организации, которые способны на такое сложное моделирование дальнейшего развития ситуации, особого оптимизма не внушают. Доллар, если Нацбанк будет придерживаться своей политики, и если состоится соглашение с МВФ, прыгать не будет. Но и падать не будет", – рассказывает Мазуренко.

Когда стоит покупать доллары?

Здесь все зависит от целей. Аналитики говорят: главное правило – не покупать сразу много и не поддаваться ажиотажу. Когда курс растет из-за девальвационных ожиданий и сезонных факторов, лучше повременить с покупкой долларов.

Если доллары нужны для накопления. В таком случае лучше всего покупать валюту раз в месяц, например, после получения зарплаты. Это позволит минимизировать риски. Точно ответить, что будет с курсом через два-три месяца, с учетом сложных для прогнозирования переменных, не может никто. Даже профессиональные биржевые игроки, которые зарабатывают на курсовой разнице, часто теряют свои инвестиции, украинцу же без особых знаний рассчитывать на заработок не приходится.

Антикор

Если доллары нужны для крупной покупки. Если у вас уже есть нужная сумма и вы в любой момент можете купить валюту, лучше всего разделить операцию на 3-4 части и раз в месяц покупать часть долларов. Такое решение может пригодится, например, если вы планируете к концу года приобрести квартиру или машину, цена которой привязана к валюте.

К слову, покупать можно онлайн, не посещая банк или тем более обменник. Украинцы могут открыть даже виртуальную валютную карту (не получая пластиковый эквивалент) в своем банке и перевести на эту карту нужную сумму. Конвертация будет происходить автоматически. Если же вы все-таки решили прийти в банк, позвоните в отделение заранее и убедитесь, что такое количество валюты будет в кассе. Также, если вы собираетесь обменять наличные деньги, приготовьтесь, что банк может спросить о происхождении средств и попросить подтверждающие документы.

А что если карантин продлится?

Такое тоже возможно. Пока базовый вариант: в июле большую часть карантинных ограничений отменят. Однако может возникнуть и другая ситуация, при которой весь мир накроет вторая волна заражения.

От того, как будет проходить борьба с коронавирусом, зависит и экономическая ситуация. По оценкам МВФ, экономика Украины в 2020-м потеряет 7,7%. Каждый дополнительный месяц карантина может привести к дополнительной потере еще около 2% ВВП.

В случае, если коронавирус не удастся побороть в этом году, курс доллара может достичь и более 32 грн/$. Еще одна важная переменная – сотрудничество с МВФ. Отказ фонда сотрудничать с Украиной приведет к проблемам с обслуживанием внешних долгов и значительному подорожанию американской валюты.

"Ситуация может значительно ухудшиться, мы должны учитывать и такой сценарий. Я бы сказал, что он менее вероятен, чем позитивный, но его также нельзя откидывать при построении каких-либо планов и оценке ситуации", – рассказывает аналитик Егор Комов.