61% українців не підтримують співпрацю України з МВФ - такі результати опитування оприлюднив цього тижня КМІС. Від соціологів ще цього тижня були цифри про 66% українців, що вірять у штучне походження нового коронавірусу, та 40% опитаних, які вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами: російською та українською.

Усі ці результати досліджень яскраво демонструють “успіхи” дезінформації і маніпуляцій в українському медіапросторі. Ось тут і тут колеги вже пояснювали, звідки взялися 66% і чому зненацька з’явилися 40%. Давайте поговоримо про 61%, які вважають що краще не співпрацювати з МВФ. З квітня до червня частка таких відповідей зросла на 15% - з 46 до 61%. Тема співпраці з МВФ наразі дуже актуальна - оскільки на початку червня Україна підписала меморандум про співпрацю та отримала черговий переказ на рахунок. Запитання щодо співпраці з МВФ було ось таким: “Деякі політики вважають, що для України зараз дуже потрібно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і виконувати умови фонду для отримання кредитів; інші політики кажуть, що брати нові кредити МВФ і виконувати умови фонду для України небажано. А яка Ваша думка?” (цитата зі звіту на сайті КМІС).

Цікаво, чи знають українці про те, чому Україна співпрацює з МВФ, що МВФ є найбільшим зовнішнім кредитором української економіки і наразі єдиним “запобіжником” від дефолту? Чи знають, що означатиме, власне, дефолт для кожного з опитаних? Чи знають, які саме умови ставить фонд для отримання кредитів?

Питання - риторичні, і, певне, треба окреме опитування, щоб це з’ясувати.

У замовника цього опитування, якого не розкриває КМІС, очевидно, була інша задача.

А директор КМІС Володимир Паніотто в коментарі Текстам визнав, що соціологічні дослідження можуть використовувати з маніпулятивною метою, але додав, що не відсіює замовників з метою дотримуватися об’єктивного підходу і вважає запитання коректними з огляду на запит.

До чого тут дезінформація і маніпуляції в інфопросторі? З 1 травня 2019 року до 28 червня цього року на російських сайтах, орієнтованих на українську тематику, опубліковано 5662 маніпулятивні новини про співпрацю з МВФ (5.8% від всіх маніпулятивних новин з цієї групи сайтів у моніторингу). На українських маніпулятивних сайтах — 5546 новин на цю тему (6% від всіх в моніторингу).

Зауважимо, що на провідних українських сайтах цій темі було присвячено 2,7% матеріалів. Оця різниця у відсотках демонструє рівень звучання теми на різних типах ресурсів, і ми бачимо, що маніпулятори приділяють їй більше уваги. А приклади заголовків демонструють, що саме вони пишуть. Ви можете подивитися їх у кластері “Економіка і зубожіння” на нашому дешборді. Примітно, що постійну російську тезу про те, що “Украине не нужен МВФ” озвучувала нещодавно і Юлія Тимошенко, що рясно відображено у новинних заголовках.

Тема співпраці України з МВФ - одна з “трендових” тем для перекручування і нагнітання. Російські маніпулятори оцінюють цю співпрацю як слабкість України. МВФ — це зовнішнє управління, вашингтонський обком, соросята, світовий уряд та інше з розряду “шапочка з фольги”. В Україні цей фонд часто слугує виправданням для непопулярних рішень уряду.

Але МВФ - це ще й одні з найменших відсотків за кредитами й знак міжнародній спільноті що країна "на плаву". Альтернативи: сидіти без грошей, значні прямі іноземні інвестиції (якби ж!), позичати в Китаї чи в Росії під більші відсотки з потенціалом політичного шантажу, більше опцій не знаю.

Також брати гроші в борг нормальна практика усіх країн, від США до Південної Кореї, головне їх правильно вкладати і вчасно віддавати, щоб потім позичити ще. Шкода, що про варіанти виживання без МВФ соціологи поки не запитували - не було замовлення.