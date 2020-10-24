Число украинских заробитчан в Польше взлетело: озвучены цифры

В Польше из 689 тыс. застрахованных иностранцев 507 тыс. – украинцы. Это 75% всех заробитчан, говорится в данных польского соцстраха. Всего в стране находится около 2 млн работников из Украины.

Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает OBOZREVATEL эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.

"Интерес к Польше вырос за последние восемь месяцев. Большинство стран, куда ездили украинцы работать нелегально или легально, уже закрыты. Те, кто не может найти достойную работу в Украине, едут в Польшу. Пандемия дала всплеск увеличения официального трудоустройства в Польше", – рассказывает Мазур.

Нужно учитывать, что полмиллиона – это только те, кто застрахован, на самом деле у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов, добавляет экс-министр соцполитики Андрей Рева.

"Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находятся в Польше, они легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.

Украинский назвали шесть основных признаков того, что агентство по трудоустройству за рубежом является фиктивным и ему не стоит доверять.