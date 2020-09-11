Число "единщиков" нужно урезать, а за зарплаты в конвертах жестко штрафовать: как вывести экономику Украины из тени

В Украине один из самых высоких в Европе уровней тенизации экономики. Зарплаты платят в конвертах, предприниматели занижают обороты, чтобы оставаться на "едином налоге", а десятки тысяч руководителей предприятий оформляются на минималку.

О том, как и почему украинскую экономику нужно выводить из тени – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация ухудшается, а денег не хватает

В Украине по самым скромным подсчетам в тени находится 846 млрд грн (данные НБУ со ссылкой на исследование EY). Это четвертая часть всей экономики. Экс-министр соцполитики Андрей Рева вовсе считает, что реальный уровень тени – 40%.

Если бы уровень тени резко сократить, зарплаты учителей, медиков можно было бы резко повысить, появились бы средства на гарантированные государством дешевые кредиты, строительство дорог, стимулирования создания высокооплачиваемых рабочих мест, достойные пенсии. Но этого всего нет, но зато есть один из самых высоких в Европе уровней тени.

Без жесткого контроля со стороны власти, проверок и больших штрафов навести порядок не удастся, уверены опрошенные OBOZREVATEL эксперты. С одной стороны, государство должно создать возможность и стимул платить честно: максимально упростить администрирование, бороться с коррупцией и создавать равные возможности для бизнеса, а с другой – сделать так, чтобы не платить налоги стало дороже, чем платить, поясняет аналитик Егор Комов.

С таким же мнением соглашается и экс-министр соцполитики Андрей Рева. "Нужны радикальные действия к теневикам. Это должны быть жесточайшие действия. Мы до коронавируса потеряли 500 тысяч плательщиков ЕСВ. С коронавирусом это уже миллион. На миллион меньше плательщиков. Они ушли в тень, как только отменили штрафы", – рассказывает Рева.

Единый налог превратился в схему оптимизации

В Украине несколько миллионов человек зарегистрировались в качестве физлиц-предпринимателей и платят единый налог. Например, предприниматели третей группы могут иметь оборот до 7 млн грн в год, платить всего лишь 5% единого налога и 1100 грн ЕСВ.

Но и тут проблема: реальный оборот показывают далеко не все бизнесмены. Они не выдают чеки, принимают наличку и остаются на едином налоге.

И третья группа – те, кто имеют высокий оборот и нанятых сотрудников. Именно этой группой, например, пользуются рестораны. Если вам после ужина с бокалом вина приносят два чека, очевидно, заведение минимизирует налоги. По закону на едином налоге нельзя продавать алкогольные напитки, поэтому со всего оборота рестораны платят копейки, а алкоголь продают от имени другого предприятия и уже с общим налогом.

Андрей Рева предлагает "почистить" списки тех, кто имеет право находится на едином налоге. Оставить в нем только тех, кто действительно нуждается в поддержке, остальных же перевести на общую группу.

"Должен быть новый закон, который бы совмещал в себе признаки трудовых отношений, с которыми нельзя сотрудничать как с физлицом-предпринимателем. У нас же сейчас всех оформляют как физлиц-предпринимателей и это уже просто налоговый офшор внутри страны. Извините, какой кассир в гипермаркете предприниматель? Какой официант или бухгалтер предприниматель? Дальше – как можно продавать таблетки в аптеках на едином налоге? Айтишник платит 5% с оборота, в Беларуси платит 10%, в Эстонии 20% (а льготная 9%). И они кричат уменьшите нам налоги", – говорит Рева.

Зарплаты платят в конвертах, а украинцы лишаются будущего

Еще в прошлом году "Слуги народа" (по инициативе главы профильного комитета Даниила Гетманцева) резко снизили штрафы за нарушение трудового кодекса, зарплаты в конвертах и неоформленных сотрудников. В результате количество тех, кто зарабатывает в конвертах, выросло.

Вывод рынка труда из тени позволил бы значительно увеличить поступления и, к примеру, повысить пенсии, пересмотреть зарплаты бюджетников, увеличить финансирование медицины, обороны, образования и т. д. Однако вместо этого львиная доля предпринимателей выбирает экономию на налогах.

При этом, как отмечает Андрей Рева, общая налоговая нагрузка (если считать от той суммы, которую нужно заложить в зарплатный фонд) составляет всего лишь 34%, тогда как в некоторых европейских странах платят и более 50%.

С таким утверждением не соглашаются, к примеру, нардепы от "Слуги народа". Нардеп Дарья Володина. На вопрос OBOZREVATEL о том, как вывести доходы украинцев из тени, предложила присмотреться к примеру стран, где за белые зарплаты государство выплачивает "премии". При этом как именно отследить, белая это зарплата или часть из нее все-таки заплатили в конверте и нужно ли при этом наказывать тех, кто часть зарплатного фонда скрывали от налогов, политик не уточнила.

"Думаю, лучше прибегнуть к модели поощрения, а не наказания. Мы об этом говорили с экспертами еще прошлой осенью. Есть прекрасный пример одной из европейских стран: компания выплачивает своим сотрудникам в полном объёме белые зарплаты, по результатам года получает так называемый кешбек из бюджета. Чем выше зарплаты, тем больше кешбек. Таким образом, можно воспитать совершенно другую культуру начисления заработных плат. Модель же усиления наказания может привести только к усугублению ситуации и ещё большей тенизации экономики", – сказала Володина.