Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить

На "черную пятницу" эксперты советуют украинцам с осторожностью выбирать бытовую технику, тщательно планировать покупки и не брать товар, который не подлежит возврату.

Как правильно закупаться на "черную пятницу" и что лучше не брать - в материале OBOZREVATEL.

Самые известные уловки от предпринимателей:

Завышают цены накануне распродажи и ставят скидку. Часто получается так, что товар "со скидкой" становится дороже, чем был накануне;

Сбывают в первую очередь залежи или некачественный товар;

Продают "серые" товары. К примеру, существенная скидка на iPhone должна насторожить, так как в официальных магазинах скидка зависит от того, даст ли её производитель. В случае с "яблоком", магазин ставит не такую большую накрутку, чтобы давать скидку самостоятельно.

Однако, одновременно с этой информацией, нужно помнить и о других моментах, на которые стоит обращать внимание.

Что брать не стоит: невозврат и сомнительные магазины в соцсетях

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов дал OBOZREVATEL несколько советов о том, что не стоит брать в "черную пятницу". В первую очередь, стоит очень осторожно покупать те товары, которые не подлежат возврату:

нижнее белье;

постельное белье;

фармацевтика;

парфюмерия;

золото;

средства гигиены.

"Но важно знать, какой гарантийный срок у товара. Так как вернуть нельзя, но по гарантии можно. У вас должен быть чек, должны знать, какая у вас гарантия"

Товар-невозврат лучше не брать

Кроме того он советует внимательно относится к скидкам в социальных сетях (например, в Instagram-магазинах). Там товары чаще всего тоже не подлежат возврату, так как чаще всего продавец в соцсетях не оформлен официально и является, по сути, простым физическим лицом. В таком случае, позволив скидкам себя заманить, можно попасть даже на крючок к мошенникам.

"Если вы впервые видите магазин и он дает 90% скидку при условии, что вы предоплачиваете - подумайте. Если готовы потерять эти деньги - перечисляйте. Низкие цены и скидки это не залог того, что вам повезло. Может, перед вами мошенники, которые создали одноразовый сайт-визитку и просто хотят вас ограбить, грубо говоря", - рассказал Несмиянов.

Бытовая техника: можно, только осторожно

Еще одним неприятным моментом, по словам эксперта, может обернуться покупка в интернет-магазинах бытовой техники. Например, после доставки телевизора на дом его рекомендуют не включать несколько часов из-за перепадов температуры. Однако, он может оказаться неисправен, о чем вы узнаете не сразу. С жалобами на подобные случаи к Максиму Несмиянову обращались неоднократно.

Председатель киевского отделения Союза потребителей Татьяна Шальман, в свою очередь, считает, что "черная пятница" - хороший повод купить бытовую технику.

"Да, бывает такое, что магазины именно в этот период скидывают все, чтобы освободить склады и была возможность выставить новый товар. Это хорошее время как раз пойти купить бытовую технику", - поделилась она с OBOZREVATEL.

Но и она настаивает на том, что прежде всего стоит узнать настоящая ли это скидка, промониторив цены в других сетях, и подумать нужна ли вообще сейчас эта покупка.

Ранее OBOZREVATEL писал топ-6 лайфхаков, которые помогут вам сэкономить на "черную пятницу", и рассказывал о том, как именно продавцы обманывают покупателей - владея этой информацией вы сможете избежать последующих разочарований и лишних растрат.

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