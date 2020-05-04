Чехия разрешит въезд украинским заробитчанам: названа дата

С 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии.

Решение принято в отношении стран, которые не входят в состав Евросоюза, сообщается на сайте МВД Чехии.

Это касается людей, которые будут работать в сельском хозяйстве и медучреждениях.

"Правительство одобрило предложение МВД о разрешении с 11 мая въезда в республику граждан из стран, не являющихся членами ЕС, которые имеют разрешение на работу в Чехии, чтобы они могли принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также для работы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.