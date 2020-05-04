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4 мая • обновлено в 23:23
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Чехия разрешит въезд украинским заробитчанам: названа дата

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С 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии.

Решение принято в отношении стран, которые не входят в состав Евросоюза, сообщается на сайте МВД Чехии.

Чехия разрешит въезд украинским заробитчанам: названа дата

Это касается людей, которые будут работать в сельском хозяйстве и медучреждениях.

"Правительство одобрило предложение МВД о разрешении с 11 мая въезда в республику граждан из стран, не являющихся членами ЕС, которые имеют разрешение на работу в Чехии, чтобы они могли принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также для работы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
украинцы за границей
Место
Чехия
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