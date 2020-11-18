Части украинцев пересчитают норматив на газ: кому придется платить в разы больше

В Украине тех потребителей, которые откажутся от установки газовых счетчиков, переведут на новые нормы потребления газа. В результате суммы в платежках могут вырасти в несколько раз.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, если сейчас с газовой плитой в квартире, где прописано 4 человека, нужно платить за 13,12 кубометра газа (из расчета по нормативу 3,28 кубометра на человека), то уже с нового года оплачивать придется 39,2 кубометра (9,8 куба на человека). Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но при этом нет горячего водоснабжения, то суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн!

Как пересмотрят нормативы (из расчета на одного прописанного человека):

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Мы обзвонили несколько поставщиков газа в разных областях Украины. Как оказалось, далеко не все операторы рассказывают о том, что собираются пересчитать нормативы потребления тем, кто не установил счетчик. Одни дожидаются официального отказа, другие же довольствуются письменным предупреждением (его могут оставить в почтовом ящике).

"Мы уже переводим на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика. Это не обязательно должен быть письменный отказ", – рассказали OBOZREVATEL в "Киевоблгазе".

На сайте "Николаевгаза" разместили обращение коммерческого директора, в котором говорится: если отказались от счетчика, значит, пытались обдурить компанию: тратить больше голубого топлива, чем предусмотрено нормативом, а платить меньше.

"В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, в случае отказа от установки счетчика газа за средства компании, они будут переведены на предельные нормы потребления - с 10,5 куб.м до 23,6 куб.м на одного человека", – цитирует коммерческого директора "Николаевгаз" Сергея Щербакова пресс-служба компании.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.