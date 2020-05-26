Часть украинцев получит по две зарплаты в месяц: Минсоц опубликовал список специальностей

В Украине утвердили перечень работников, которые согласно новому закону №540-ІХ имеют право на доплату к зарплате в размере 100%. Речь идет о сотрудниках сферы социальной защиты.

Полный перечень на своем сайте опубликовало Министерство социальной политики. "Установлена ​​доплата работникам сферы социальных услуг государственного/коммунального сектора, непосредственно оказывающих социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей", – говорится в публикации.

На доплату в размере полной заработной платы имеют право:

педагог социальный / специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

Также работодатели имели право устанавливать таким сотрудникам доплаты в размере 50% за сложность, напряженность в работе, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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