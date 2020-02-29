Часть украинцев по новому закону обязана платить за коммуналку соседей: кого коснется

В Украине по новому закону "О жилищно-коммунальных услугах" и согласно нормативам Кабмина, в тех домах, где индивидуальные счетчики на отопление есть в от 70 до 99% квартир, остальным приходится платить за коммуналку соседей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Иногда из-за такой системы платежки за тепло могут достигать десятков тысяч гривен в месяц. "Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой ", – отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

В многоквартирном доме есть общий счетчик. Например, на воду и отопление. И есть поквартирные счетчики. Весь дом в сумме должен заплатить столько, сколько покажет домовой счетчик.

Но чтобы высчитать сумму для каждой квартиры, используют квартирные приборы учета. И тут наступает самое интересное. Если большинство со счетчиками, но часть квартир их не установила, им и приходится выплачивать разницу между тем, что показал домовой счетчик и суммой показаний квартирных.

С наступлением отопительного сезона отдельным квартирам начали приходить огромные суммы в платежках. Причина – по закону их обязали платить за соседей. В "Киевтеплоэнерго", которые прислали одной из квартир платежку за тепло на 53 тыс. грн, соглашаются – это несправедливо, но действовали по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!