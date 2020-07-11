Часть украинцев остались без повышения пенсий: почему не дали прибавки

В Украине в 2020 году пенсионеры, которым назначили выплату в 2018-м, остались без "осовременивания" (индексации на половины уровня инфляции и половину роста зарплат) из-за того, что в этом году были более выгодные условия для выхода на заслуженный отдых.

Об этом сообщает газета "Пенсионный курьер" (была основана Пенсионным фондом). Так, в обычный год при выходе на пенсию учитываю среднюю заработную плату украинца за три года. Но в 2018-м приняли решение учитывать только два последних года. В результате это привело к тому, что украинцы, которые выходили на пенсию в этом году, получили более выгодные условия.

Уже с 2019-го пенсии снова назначали исходя из показателя средней зарплаты за три года. Перерасчет пенсий также проводят из расчета, что она была назначена за три, а не за два года. В результате, если бы пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2018-м, пересчитали, они бы получили маленькую выплату.

"Осуществление пересчета пенсии с учетом величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%, показателя средней заработной платы за 2014-2016 годы (3764,40 грн), увеличенного на коэффициенты 1,17 и 1,11 (3764,40 грн х 1,17 х 1,11), не приводит к увеличению размера пенсии", – поясняют эксперты издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо: