Часть украинцев может лишиться субсидий: что делать

В связи с введением в Украине новых правил назначения субсидий около 15-20% получателей нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением.

Об этом рассказал директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Этим людям просто надо обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов - заявление и декларацию - чтобы определить право на субсидию. Тем, у кого состояние не меняется, которые ничего не покупали, и в составе семей нет трудоспособных лиц, декларирующих отсутствие дохода, - право на субсидию сохраняется автоматически", - сказал Музыченко.

"Мы будем защищать и дальше тех, кто нуждается в помощи. Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые доходы или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости", - отметил чиновник.

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий.

В частности, отныне субсидии могут потерять обладатели новых автомобилей и те, чье жилье имеет большую квадратуру.