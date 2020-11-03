Часть украинцев будет без пенсий, другим придется работать до 63 лет: как проверить свою выплату

В Украине львиная доля 60-летних не сможет вовремя выйти на пенсию. Так, среди тех, кто достигнет этого возраста через 8 лет, 45% вынуждены будут работать до 63 лет и еще 5% – до 65 лет.

О том, как узнать, в каком возрасте вы сможете выйти на заслуженный отдых, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда на пенсию

Если вам 52 года или меньше, к тому стажу, который уже есть, нужно добавить 8 лет. Если получится:

меньше 15 лет – пенсию вы вообще не получите;

если от 15 до 25 лет – вы выйдете на пенсию в 65 лет;

если от 25 до 35 лет – в 63 года;

от 35 лет – в 60 лет.

Если вам больше 52 лет (60 лет вам исполнится до 2028 года), то вас коснуться более мягкие правила.

Если вам исполняется 60 лет в 2021-м:

от 15 до 18 лет стажа – 65 лет;

от 18 до 28 лет – в 63 года;

от 28 лет – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2022-м:

от 15 до 19 лет стажа – 65 лет;

от 19 до 29 лет – в 63 года;

от 29 лет – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2023-м:

от 15 до 20 лет стажа – 65 лет;

от 20 до 30 лет – в 63 года;

от 30 лет – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2024-м:

от 15 до 21 года стажа – 65 лет;

от 21 до 31 год – в 63 года;

от 31 года – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2025-м:

от 15 до 22 лет стажа – 65 лет;

от 22 до 32 лет – в 63 года;

от 32 лет – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2026-м:

от 15 до 23 лет стажа – 65 лет;

от 23 до 33 лет – в 63 года;

от 33 лет – в 60 лет.

Если вам исполняется 60 лет в 2027-м:

от 15 до 24 лет стажа – 65 лет;

от 24 до 34 лет – в 63 года;

от 34 лет – в 60 лет.

Что делать, если не хватает стажа

Если не хватает стажа, есть два варианта: докупить стаж; добровольный взнос в Пенсионный фонд.

В первом случае Пенсионный фонд продает стаж украинцам рассчитывая стоимость месяца по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Соответственно, год стажа вам обойдется в 26,4 тыс. грн.

До июля 2021-го год стажа будет стоить 31 680 грн.

После июля 2021-го год стажа будет стоить 34 320 грн.

Если первый вариант больше подходит тем, у кого пенсионный возраст уже на носу, а стажа не хватает, то второй вариант для тех, кто заранее подумал о своей пенсии. К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 100 грн в месяц.

До июля 2021-го месяц стажа будет стоить 1320 грн.

После июля 2021-го месяц стажа будет стоить 1430 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.