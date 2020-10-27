Часть пенсионеров останется без повышения: кого не коснется осовременивание
В Украине в марте 2021 года пенсии осовременят примерно на 11%. Прибавка коснется около 10 млн человек. Однако часть пенсионеров либо получит незначительное повышение, либо вовсе останутся без него.
Как говорится в материале OBOZREVATEL, без прибавки останутся:
те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;
украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);
те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).
Почему их пенсии не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.
Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.
С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания "голой" пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.