Часть пенсионеров останется без повышения: кого не коснется осовременивание

В Украине в марте 2021 года пенсии осовременят примерно на 11%. Прибавка коснется около 10 млн человек. Однако часть пенсионеров либо получит незначительное повышение, либо вовсе останутся без него.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, без прибавки останутся:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Почему их пенсии не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания "голой" пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL: