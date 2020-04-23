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23 апреля • обновлено в 11:04
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Бывшему главе "Укрзалізниці" Марчеку перед увольнением заплатили миллион

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Бывший и.о. главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек в апреле получил 1,3 млн гривен зарплаты. Это в два раза больше, чем ему насчитали в марте.

Информация об этом содержится в декларации Марчека, которую он подал перед увольнением из компании.

Зарплата Марчека

Зарплата Марчека

Так, зарплату в апреле бывший топ-управленец получал два раза. В начале месяца – 257947 грн и 1053295 грн в середине, что в сумме составляет 1 млн 311 тыс. грн.

Зарплата Марчека в апреле

Зарплата Марчека в апреле

nazk.gov.ua

Зарплата Марчека в апреле

Зарплата Марчека в апреле

nazk.gov.ua

Доход Марчека по месту работы в марте был более чем в два раза меньшим – 641548 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство 15 апреля освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" (УЗ) и исключил его из состава членов правления. Временным главой правления будет Иван Юрик.

"Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую неделю с июля 2020 года. Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он обвинил нынешнюю власть в провале реформы.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Теги
зарплата Укрзалізниця
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