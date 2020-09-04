Бывшая жена гендиректора Amazon после развода стала самой богатой женщиной мира

Бывшая жена генерального директора Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира.

Об этом сообщает CNN. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Скотт сейчас составляет 68 миллиардов долларо.

Скотт получила четверть акций Amazon Безоса в результате развода пары. Это равнялось 4% акций, которые на тот момент стоили более 35 миллиардов долларов.

Сейчас она на 12 месте среди самых богатых людей мира и первая среди всех женщин. В июле Скотт объявила, что уже пожертвовала почти 1,7 миллиарда долларов 116 организациям, включая четыре колледжа и университета, которые исторически были черными.

В прошлом году Скотт также присоединился к инициативе Giving Pledge, основанной Уорреном Баффетом, Биллом и Мелиндой Гейтс. Инициатива побуждает самых богатых людей мира направлять большую часть своего состояния на благотворительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле основатель SpaceX и Tesla Илон Маск после последнего обновления рейтинга Bloomberg поднялся на седьмую строчку в списке самых богатых людей мира, прибавив к своему состоянию $6 млрд (его богатство оценили в $70,5 млрд).

12 августа американскому миллиардеру Джорджу Соросу 12 августа 2020 года исполнилось 90 лет. В рейтинге Forbes с состоянием в $8,2 млрд он занимал 162 место.

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