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2 января • обновлено в 04:19
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Увольнять будут просто так, а трудовые запретят: как новый КЗоТ ударит по украинцам

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Совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Социальные гарантии, минимальная зарплата, обновленные права для работника и работодателя, ведение трудовых договоров и многое другое. Подробнее о нововведениях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Кабмин утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о труде.

  • В законопроекте сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, а также гарантии для беременных и женщин в декрете.

  • Вводится 7 разных типов трудового кодекса, которые подстроены под разные типы занятости.

  • Работодателю дается возможность уволить работника по собственному желанию самого работодателя.

  • Вводится защита от психологического давления.

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Что презентовал МРЭТ

Разработка нового Трудового кодекса началась еще несколько лет назад, Верховная Рада предыдущего созыва даже успела проголосовать за новый законопроект в первом чтении, теперь за внедрение новых правил взялось МРЭТ под руководством Тимофея Милованова.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

УНИАН

Основная причина изменения действующего КЗоТ – потеря актуальности. Он был принят во времена Советского Союза, еще в далеком 1971 году. С тех пор сам документ регулярно обновляли. От его изначальной редакции осталось разве что название. Также уже независимая Украина ратифицировала ряд документов, в частности и Конвенцию Международной организации труда.

Там регулярно мониторят процессы, связанные с правилами и условиями работы. Очевидно, что за 45 лет многое поменялось.

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Вокруг нового проекта закона ходило много слухов, но наконец МРЭТ презентовал основные положения Трудового кодекса, которые мы и рассмотрим.

В первую очередь ведомство отмечает, что действующий КЗоТ не защищает права порядка 15,7 млн работников, а именно работоспособных пенсионеров, трудовых мигрантов, людей с инвалидностью, людей, которые занимаются домашним хозяйством, нелегалов и безработных.

Целью законопроекта является создание условия для легкого трудоустройства, комфортных условий труда и увеличения доходов работников. Авторы законопроекта убеждены, что документ поможет создать около миллиона легальных рабочих мест и позволит сократить уровень безработицы с 9,6% до 5% до 2024 года.

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Основные положения

Проект закона оставляет базовые социальные гарантии в сфере труда, а именно:

  • Минимальная заработная плата и гарантия оплаты в денежной форме;

  • Оплачиваемый больничный;

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск;

  • Сохранение рабочего места на время отпуска в связи с родами и уходу за ребенком;

  • Гарантии для призванных и мобилизованных на военную службу;

  • Режим работы;

  • Безопасность и охрана труда;

  • Защита от дискриминации.

Законопроект отменяет возможность получать оплату труда каким-либо товаром, зарплату можно платить только деньгами. Кроме того, устанавливается повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями. Оплата труда должна быть минимум на 4% выше заработной платы за аналогичной профессии (должности) в нормальных условиях.

Что касается самого главного обсуждаемого пункта, так это гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Так законопроектом оставляется гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней.

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И добавляется нововведение, который запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам и с женщиной, мужчиной, другим законным представителем ребенка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, кроме случаев ликвидации юридического лица - работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Трудовой кодекс

Трудовой кодекс

Кроме того, в пункте о защите от дискриминации также вводится понятие, как запрет на какое-либо ущемление беременных

В одной из статей отменяется такое правило, как минимальная продолжительность рабочего времени в "неделю" в 40 часов, вместо этого, согласно европейским нормам и конвенциям Международной организации труда, теперь минимальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого "семидневного периода".

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Вводится новая категория защиты от психологического насилия и моббинга. Также запрещается использование психологического насилия для принуждения работника к расторжению трудового договора.

"Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинга работников, в частности психологическое и/или экономическое давление, травля, высмеивание, клевета, изоляция, унижение достоинства, создание враждебной, оскорбительной атмосферы, невыносимых условий труда, умышленный, систематическое и необоснованное неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками, выполняющих аналогичную работу, неровная оплата труда за аналогичную работу или труд равной ценности", – сказано в презентации нового Трудового кодекса.

Законопроектом вводится трудовой договор, условия которого будут создаваться как работодателем, так и работником. В три раза уменьшается количество документов, которые необходимы при трудоустройстве.

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Трудовой договор может быть как в бумажном, так и электронном виде, но обязательно письменным, их будет семь видов:

  • Бессрочный (промышленность, бюджетная сфера, госсулжба, банковский сектор и т.д.);

  • Срочный (Любая сфера - для выполнения конкретных работ или задач);

  • Краткосрочный (на срок до 2 месяцев – строительная сфера, бизнес или вместо гражданско-правовых договоров по выполнению работ или оказание услуг);

  • Сезонный (сельское хозяйство, туризм и рекреация, сфера услуг);

  • С нефиксированным рабочим временем (технологии, услуги, креативная индустрия, по сути фриланс);

  • Ученический (дает возможность объединять работу и учебу);

  • Домашним работником (домашний труд: уборка, приготовление пищи, уход за детьми и т.д.).

Презентация нового Трудового кодекса

Презентация нового Трудового кодекса

МЭРТ

Еще одним нововведением является перевод бумажной трудовой книжки в электронный вид.

Также упрощается процедура страйка. Проект закона предусматривает расширение перечня отраслей, в которых забастовки разрешены. Запрещается забастовка только в случаях, когда прекращение работы создает угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей, прав и свобод других людей.

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Кроме того, за соблюдением трудового законодательства будет следить новосозданная Государственная инспекция труда. В проекте закона четко определены права инспекторов Государственной инспекции труда и прописаны механизмы защиты от злоупотреблений со стороны всех субъектов трудовых отношений.

Из самого неприятно в новом документе можно отметить предоставление работодателю возможности увольнять сотрудника по желанию работодателя. Но он будет обязан заблаговременно предупредить об этом своего работника, сроки зависят от суммарного времени работы работника у этого работодателя.

Презентация нового Трудового кодекса

Презентация нового Трудового кодекса

МРЭТ

В случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан выплатить работнику справедливую компенсацию: не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день по уменьшению срока предупреждения.

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OBOZREVATEL пообщался с экспертом в сфере трудоустройства Юлией Дрожжиной, чтобы понять все плюсы и минусы нового Трудового кодекса.

По ее словам, некоторые пункты, которые позиционируются, как преимущества нового законопроекта, в определенной степени являются популистскими. Например, пункт о запрете дискриминации.

"У нас и в предыдущем кодексе запрещена дискриминация по возрасту, полу и многим другим признакам. Сейчас туда добавили еще запрет на дискриминацию беременных, но в то же время в статье закона они добавили право для женщин с детьми на дополнительный перерыв в рабочее время, там по 30 минут каждые три часа. По факту за эти полчаса женщина не успеет съездить домой или детскую комнату, покормить ребенка и провести с ней время. А для работодателя это риск, потому что женщина будет уделять меньше времени работе", – говорит эксперт с трудоустройства.

Этот пункт может стать еще одним поводом для потенциального работодателя не связываться с женщинами детородного возраста, считает она.

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"В действующем законе норма о запрете дискриминации имеет ту же цель, что и в новом законопроекте, но она не выполняется сейчас, и не будет выполнятся после принятия нового кодекса. Проблема не в том, чтобы написать в законе перечень категорий, а проблема в том, чтобы прописать соответствующие механизмы соблюдения этой нормы", – отметила Дрожжина.

Еще одна спорная норма законопроект – увольнение работника по инициативе работодателя без объяснения причин.

"Здесь ситуация двоякая, потому что люди кричат, что это станет основанием для массовых увольнений. Но, если мы смотрим на реальные экономические условия и позицию бизнеса, в ситуациях, когда работник не справляется со своими обязанностями, то это может быть. В целом эта статья больше защищает бизнес, но если действительно будут соблюдены условия с заблаговременным предупреждением работника, или денежной компенсацией, то ничего страшного я в этом не вижу", – объяснила трудовой эксперт.
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Впрочем, есть тут и существенный минус, который заключается в слишком малом отрезке времени за который работодатель должен предупредить сотрудника об увольнении.

"15 дней – это мало. По статистике, для поиска работы нужно два месяца, и было бы более гуманно все же расширить этот период на те же два месяца. И в таком случае претензии к этому пункту можно было бы минимизировать", – считает она.

Из плюсов Дрожжина отмечает расширение видов трудовых договоров, что довольно актуально в наших реалиях.

"У нас действительно много занятых и на сезонных работах, и на домашних, и ​​тот же фриланс. Но здесь вопрос в другом, у нас не заключают договоры не потому, что нет подходящего для того или иного вида работ, а потому что его не хотят заключать. Поэтому прогнозы о том, что введение этих дополнительных договоров увеличит количество легальных рабочих мест на 1 млн, мне кажется, это немного завышены. Часто эти договоры не заключаются из-за налоговой нагрузки и из-за очень сложной процедуры увольнения работников", – говорит эксперт по трудоустройства.
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По ее словам, упрощение процедуры увольнения конечно повлияет на увеличение статистики заключения договоров, но это будет происходить постепенно. Еще долгое время работодатели будут руководствоваться тем впечатлением, которое у них сложилось.

Смотрите видео по теме:

Еще один момент, отсутствие в новом кодексе пункта о профсоюзах. И хотя сейчас они имеют ограниченное влияние, но они нужны.

"Сейчас профсоюзы имеют достаточно ограниченный круг влияния, но они есть. И пока существуют такие профессии, как железнодорожники или шахтеры, они должны быть и их деятельность должна быть регламентирована", – сказала Дрожжина.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс Министерство экономического развития и торговли Украины Верховная Рада Украины
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