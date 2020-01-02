Увольнять будут просто так, а трудовые запретят: как новый КЗоТ ударит по украинцам

Совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Социальные гарантии, минимальная зарплата, обновленные права для работника и работодателя, ведение трудовых договоров и многое другое. Подробнее о нововведениях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Кабмин утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о труде.

В законопроекте сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, а также гарантии для беременных и женщин в декрете.

Вводится 7 разных типов трудового кодекса, которые подстроены под разные типы занятости.

Работодателю дается возможность уволить работника по собственному желанию самого работодателя.

Вводится защита от психологического давления.

Что презентовал МРЭТ

Разработка нового Трудового кодекса началась еще несколько лет назад, Верховная Рада предыдущего созыва даже успела проголосовать за новый законопроект в первом чтении, теперь за внедрение новых правил взялось МРЭТ под руководством Тимофея Милованова.

Тимофей Милованов УНИАН

Основная причина изменения действующего КЗоТ – потеря актуальности. Он был принят во времена Советского Союза, еще в далеком 1971 году. С тех пор сам документ регулярно обновляли. От его изначальной редакции осталось разве что название. Также уже независимая Украина ратифицировала ряд документов, в частности и Конвенцию Международной организации труда.

Там регулярно мониторят процессы, связанные с правилами и условиями работы. Очевидно, что за 45 лет многое поменялось.

Вокруг нового проекта закона ходило много слухов, но наконец МРЭТ презентовал основные положения Трудового кодекса, которые мы и рассмотрим.

В первую очередь ведомство отмечает, что действующий КЗоТ не защищает права порядка 15,7 млн работников, а именно работоспособных пенсионеров, трудовых мигрантов, людей с инвалидностью, людей, которые занимаются домашним хозяйством, нелегалов и безработных.

Целью законопроекта является создание условия для легкого трудоустройства, комфортных условий труда и увеличения доходов работников. Авторы законопроекта убеждены, что документ поможет создать около миллиона легальных рабочих мест и позволит сократить уровень безработицы с 9,6% до 5% до 2024 года.

Основные положения

Проект закона оставляет базовые социальные гарантии в сфере труда, а именно:

Минимальная заработная плата и гарантия оплаты в денежной форме;

Оплачиваемый больничный;

Ежегодный оплачиваемый отпуск;

Сохранение рабочего места на время отпуска в связи с родами и уходу за ребенком;

Гарантии для призванных и мобилизованных на военную службу;

Режим работы;

Безопасность и охрана труда;

Защита от дискриминации.

Законопроект отменяет возможность получать оплату труда каким-либо товаром, зарплату можно платить только деньгами. Кроме того, устанавливается повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями. Оплата труда должна быть минимум на 4% выше заработной платы за аналогичной профессии (должности) в нормальных условиях.

Что касается самого главного обсуждаемого пункта, так это гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Так законопроектом оставляется гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней.

И добавляется нововведение, который запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам и с женщиной, мужчиной, другим законным представителем ребенка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, кроме случаев ликвидации юридического лица - работодателя, прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Трудовой кодекс

Кроме того, в пункте о защите от дискриминации также вводится понятие, как запрет на какое-либо ущемление беременных

В одной из статей отменяется такое правило, как минимальная продолжительность рабочего времени в "неделю" в 40 часов, вместо этого, согласно европейским нормам и конвенциям Международной организации труда, теперь минимальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого "семидневного периода".

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Вводится новая категория защиты от психологического насилия и моббинга. Также запрещается использование психологического насилия для принуждения работника к расторжению трудового договора.

"Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинга работников, в частности психологическое и/или экономическое давление, травля, высмеивание, клевета, изоляция, унижение достоинства, создание враждебной, оскорбительной атмосферы, невыносимых условий труда, умышленный, систематическое и необоснованное неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками, выполняющих аналогичную работу, неровная оплата труда за аналогичную работу или труд равной ценности", – сказано в презентации нового Трудового кодекса.

Законопроектом вводится трудовой договор, условия которого будут создаваться как работодателем, так и работником. В три раза уменьшается количество документов, которые необходимы при трудоустройстве.

Трудовой договор может быть как в бумажном, так и электронном виде, но обязательно письменным, их будет семь видов:

Бессрочный (промышленность, бюджетная сфера, госсулжба, банковский сектор и т.д.);

Срочный (Любая сфера - для выполнения конкретных работ или задач);

Краткосрочный (на срок до 2 месяцев – строительная сфера, бизнес или вместо гражданско-правовых договоров по выполнению работ или оказание услуг);

Сезонный (сельское хозяйство, туризм и рекреация, сфера услуг);

С нефиксированным рабочим временем (технологии, услуги, креативная индустрия, по сути фриланс);

Ученический (дает возможность объединять работу и учебу);

Домашним работником (домашний труд: уборка, приготовление пищи, уход за детьми и т.д.).

Презентация нового Трудового кодекса МЭРТ

Еще одним нововведением является перевод бумажной трудовой книжки в электронный вид.

Также упрощается процедура страйка. Проект закона предусматривает расширение перечня отраслей, в которых забастовки разрешены. Запрещается забастовка только в случаях, когда прекращение работы создает угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей, прав и свобод других людей.

Кроме того, за соблюдением трудового законодательства будет следить новосозданная Государственная инспекция труда. В проекте закона четко определены права инспекторов Государственной инспекции труда и прописаны механизмы защиты от злоупотреблений со стороны всех субъектов трудовых отношений.

Из самого неприятно в новом документе можно отметить предоставление работодателю возможности увольнять сотрудника по желанию работодателя. Но он будет обязан заблаговременно предупредить об этом своего работника, сроки зависят от суммарного времени работы работника у этого работодателя.

Презентация нового Трудового кодекса МРЭТ

В случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан выплатить работнику справедливую компенсацию: не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день по уменьшению срока предупреждения.

OBOZREVATEL пообщался с экспертом в сфере трудоустройства Юлией Дрожжиной, чтобы понять все плюсы и минусы нового Трудового кодекса.

По ее словам, некоторые пункты, которые позиционируются, как преимущества нового законопроекта, в определенной степени являются популистскими. Например, пункт о запрете дискриминации.

"У нас и в предыдущем кодексе запрещена дискриминация по возрасту, полу и многим другим признакам. Сейчас туда добавили еще запрет на дискриминацию беременных, но в то же время в статье закона они добавили право для женщин с детьми на дополнительный перерыв в рабочее время, там по 30 минут каждые три часа. По факту за эти полчаса женщина не успеет съездить домой или детскую комнату, покормить ребенка и провести с ней время. А для работодателя это риск, потому что женщина будет уделять меньше времени работе", – говорит эксперт с трудоустройства.

Этот пункт может стать еще одним поводом для потенциального работодателя не связываться с женщинами детородного возраста, считает она.

"В действующем законе норма о запрете дискриминации имеет ту же цель, что и в новом законопроекте, но она не выполняется сейчас, и не будет выполнятся после принятия нового кодекса. Проблема не в том, чтобы написать в законе перечень категорий, а проблема в том, чтобы прописать соответствующие механизмы соблюдения этой нормы", – отметила Дрожжина.

Еще одна спорная норма законопроект – увольнение работника по инициативе работодателя без объяснения причин.

"Здесь ситуация двоякая, потому что люди кричат, что это станет основанием для массовых увольнений. Но, если мы смотрим на реальные экономические условия и позицию бизнеса, в ситуациях, когда работник не справляется со своими обязанностями, то это может быть. В целом эта статья больше защищает бизнес, но если действительно будут соблюдены условия с заблаговременным предупреждением работника, или денежной компенсацией, то ничего страшного я в этом не вижу", – объяснила трудовой эксперт.

Впрочем, есть тут и существенный минус, который заключается в слишком малом отрезке времени за который работодатель должен предупредить сотрудника об увольнении.

"15 дней – это мало. По статистике, для поиска работы нужно два месяца, и было бы более гуманно все же расширить этот период на те же два месяца. И в таком случае претензии к этому пункту можно было бы минимизировать", – считает она.

Из плюсов Дрожжина отмечает расширение видов трудовых договоров, что довольно актуально в наших реалиях.

"У нас действительно много занятых и на сезонных работах, и на домашних, и ​​тот же фриланс. Но здесь вопрос в другом, у нас не заключают договоры не потому, что нет подходящего для того или иного вида работ, а потому что его не хотят заключать. Поэтому прогнозы о том, что введение этих дополнительных договоров увеличит количество легальных рабочих мест на 1 млн, мне кажется, это немного завышены. Часто эти договоры не заключаются из-за налоговой нагрузки и из-за очень сложной процедуры увольнения работников", – говорит эксперт по трудоустройства.

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По ее словам, упрощение процедуры увольнения конечно повлияет на увеличение статистики заключения договоров, но это будет происходить постепенно. Еще долгое время работодатели будут руководствоваться тем впечатлением, которое у них сложилось.

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Еще один момент, отсутствие в новом кодексе пункта о профсоюзах. И хотя сейчас они имеют ограниченное влияние, но они нужны.

"Сейчас профсоюзы имеют достаточно ограниченный круг влияния, но они есть. И пока существуют такие профессии, как железнодорожники или шахтеры, они должны быть и их деятельность должна быть регламентирована", – сказала Дрожжина.

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