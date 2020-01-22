"Будет не стыдно": Новосад пояснила скандальное заявление о своей "низкой" зарплате

Министр образования Анна Новосад назвала неудачно сформулированным свое заявление о низкой зарплате в 36 тысяч гривен, которой "не хватит, чтобы содержать ребенка".

Пояснить свою позицию Новосад решила в Facebook из-за "дискуссии вокруг отдельных цитат", отметив, что "для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов".

Она также заявила, что правительству необходимо работать над повышением зарплат педагогов и ученых.

"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям", – заявила Новосад.

"Формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", – добавила министр.

Анна Новосад оправдалась за скандальное заявление о своей зарплате

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу относительно повышения зарплат членам правительства, заявив, что после этого "в правительстве не будет коррупционеров и схем".

Однако после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров. Он призвал "попрощаться" с министрами, которые не справляются со своими обязанностями или же недовольны зарплатами.

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