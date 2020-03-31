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31 марта • обновлено в 17:16
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В России из-за коронавируса начали раскупать морозильные камеры

1.9т
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В России из-за того, что власти не могут сдержать эпидемию коронавируса, население стало массово скупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов.

По данным онлайн-магазинов, за последние две недели спрос на этот товар взлетел на 1700% по сравнению с 2019 годом, сообщают "Известия".

В России раскупают морозильные камеры

В России раскупают морозильные камеры

Так, в период с 7 по 17 марта на сайте "Беру" количество заказов на морозильные камеры выросло более чем в шесть раз. В конце недели 16–22 марта интерес пользователей к холодильникам вырос на 50%, а к морозильникам – почти на 30%.

Резкий всплеск спроса на данные товары зафиксировали и на "Яндекс.Маркете". Покупатели стали интересоваться холодильниками в два раза чаще, а морозильниками – в три. Пик заказов пришелся на 19 марта.

На "Холодильник.ру" продажи морозильных камер выросли в 5,3 раза, на goods.ru – в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Власти" аннексированного Крыма пожаловались, что цены на продукты на полуострове растут из-за того, что их вывозят в Россию.

  • Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Рa6.силa сбeжaла в свои обсeрвaции вот и приходится запасаться впрoк, до того момента как ваши зapoбитчaне обратно к нам потянутся)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Просто сейчас сезон ёжиков начинается. На зиму запасаемся. :)
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Экономика Личные финансы

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