"Bolt, Uber и Uklon работают вне закона": в Мининфраструктуры анонсировали новые правила

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon работают вне закона. Вскоре водители, которые зарабатывают с помощью таких служб, должны будут покупать специальный патент, оформлять страховку на пассажиров и проходить технический осмотр.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Гамлет Погосян.

"Главный посыл – детенизация такси. Есть еще такси на заказ, это как раз службы Bolt, Uber, Uklon. Сейчас они работают вне закона. Это угроза в вопросах безопасности, отстаивания своих интересов. В сфере перевозок пассажиров на заказ, это как раз Bolt, Uber, Uklon и прочие, работают физические лица, обычные рядовые граждане. Чтобы они могли осуществлять деятельность законно, вводим такое понятие как патент. Это право на ведение такого рода деятельности", – рассказывает Погосян.

Патент будет стоить одну минимальную зарплату (сейчас 4723 грн) и будет действовать год. Также можно будет приобрести патент на месяц, цена будет в 12 раз меньше.

"Будет выбор, либо работать на себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси. Мы создаем условия, когда можно будет выбрать вариант. Пассажир получит гарантию в виде страхования жизни, автомобиль будет обязан пройти технический контроль. Контролировать будет "Укртрансбезопасность", – сказал чиновник. Чиновники получат возможность делать "контрольные закупки", проверять наличие водителя в реестре и штрафовать нарушителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший народный депутат от "Народного фронта" "козак" Михаил Гаврилюк признался, что, работая таксистом в Киеве, зарабатывает от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.