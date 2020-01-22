Больше, чем у Зеленского: стало известно, какая зарплата у Богдана

Заработная плата главы Офиса президента Андрея Богдана за 2019 год составила 218,7 тысяч гривен.

Об этом сообщили Украинские новости со ссылкой на данные Государственного управления делами. Из этой суммы Богдан уплатил налогов и сборов на сумму 42 656 гривен.

Зарплату глава ОП начал получать только в августе, до этого три месяца он работал бесплатно. За август ему перечислили 39 874 гривны зарплаты, за сентябрь – 43 184 гривны, октябрь – 39 258 гривен, ноябрь – 46 022 гривны, декабрь – 50 409 гривен.

При этом в ноябре его зарплата была депонирована – начислена, но не выплачена. Забрал ли он ее в декабре – неизвестно. "Тринадцатой зарплаты" или других премий Богдану в 2019 году не было предусмотрено.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Как писал OBOZREVATEL, заработная плата президента Владимира Зеленского за 2019 год составила 208 727 гривен. Из этой суммы было выплачено 40 702 гривни налогов и сборов.

Отметим, зарплаты и премии украинских топ-чиновников в разы выше, чем у коллег из Польше. А вот ключевые экономические показатели Украины – в разы хуже.

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