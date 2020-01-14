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15 января • обновлено в 00:10
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Более 100 тысяч в одни руки: СМИ показало зарплату помощников нардепов

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Некоторые помощники народных депутатов в декабре якобы получили более 100 тысяч гривен зарплаты.

Об этом заявила "Страна", опубликовав страницу зарплатной ведомости. При этом подлинность документа неизвестна, на нем даже нет печати.

Утверждается, что Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из "Слуги народа" и Ольги Стефанишиной из "Голоса"), получила 117 815 грн.

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109 785 гривен получила Евгения Дзекунова – помощница депутата Александр Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, "Слуга народа").

57 638 гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ №175, Харьков, "Слуга народа").

Виктория Горбенко, помощница Сергея Власенко из "Батькивщины" заработала 37 436 гривен.

30 705 гривен получил Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от "Слуги народа".

Более 100 тысяч в одни руки: СМИ показало зарплату помощников нардепов

Более 100 тысяч в одни руки: СМИ показало зарплату помощников нардепов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

  • При этом министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

  • Также информацию о повышении зарплат назвал фейком глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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