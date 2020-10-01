Фокину передали госдачу, а Ющенко – четырех водителей: что политики-пенсионеры получают из бюджета

Уволенный со скандалом из ТКГ Витольд Фокин больше 20 лет бесплатно жил в шикарной государственной даче, бывший президент Виктор Ющенко получил после своей каденции четырех водителей, горничных, официантов и зарплату до конца жизни, а привилегии Леонида Кучмы несколько раз отменяли и восстанавливали.

О том, что получают политики после выхода на пенсию, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что получают бывшие власть имущие

Витольд Фокин с 1992-го по 2014-й бесплатно проживал в государственной даче №75. Кроме того, украинские налогоплательщики оплачивало ему горничную. Почти 12 лет бывший премьер жил в шикарном особняке и ничего не платил.

Что получил Фокин

После 2014-го большинство политических пенсионеров получило возможность арендовать дачи, а не бесплатно ими пользоваться (большинство, но не все). Витольду Павловичу не повезло, его лишили права пожизненного содержания от государства.

Пятый президент Петр Порошенко своим указом в августе 2014-го забрал ту самую дачу №75 у бывшего премьера.

stroyobzor.ua Дачи в Конче-Заспе

Кроме того, в отличие от простых украинцев, уже бывший премьер получает пенсию в размере примерно 70% от оклада премьера. А это почти 40 тыс. грн, без учета ограничения по максимальной выплате.

Витольда Фокина сложно назвать самым обеспеченным пенсионером-политиком. Бывший президент Украины Виктор Ющенко получил после своего ухода с должности целый ряд преференций.

Что получил Ющенко

Виктор Янукович своим указом одарил бывшего конкурента, а после скрыл свой указ под грифом "для служебного пользования". Итак, Ющенко получил:

ежемесячную зарплату в размере президентской;

оплачиваемый аппарат в составе трех человек;

дачу в Конче-Заспе №29 (сейчас в ней живет Зеленский) на 18 месяцев и дачу №2а пожизненно;

две бесплатные машины и четыре водителя ;

охрану, как у действующего президента;

одного повара, две горничные и два официанта.

Отметим, что такого уровня содержание не получил ни один бывший президент. Вероятно, у Виктора Януковича было особое отношение к Ющенко. Последний, кстати, во время президентской гонки 2010 года активно критиковал и даже обвинял конкурента Януковича Юлию Тимошенко из-за "газовых схем".

Похожий подарок экс-премьер Николай Азаров сделал для бывшего президента Леонида Кучмы. Правда, тогда документ засекретили и до сих пор не обнародовали. Действовал он до прихода к власти Юлии Тимошенко – она своим волевым решением оставила Кучму, который кроме прочего является зятем миллиардера Виктора Пинчука, без государственной поддержки.

Как боролись за помощь для Кучмы

Правда, после Тимошенко премьером стал Янукович, он указ о помощи для Кучмы восстановил, и только в 2014-м премьер Арсений Яценюк снова отменил решение.

Лишили особых привилегий и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Такое решение принял пятый президент Порошенко. Он также забрал выплаты, охрану и аппарат у Азарова, Януковича, Лазаренко и других.

Что получает действующий президент

Владимир Зеленский зарабатывает всего 22,5 тыс. грн. Для сравнения, это в два раза ниже, чем заработная плата премьера или почти на 20 тыс. меньше, чем официально получает директор государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

Сколько зарабатывает Зеленский

Даже с учетом невысокой зарплаты президента вместе с должностью глава государства получает государственную охрану, автопарк, самолет, резиденции и дачи. На одной из них и живет глава государства. Так, еще во времена Януковича для президента приобрели Airbus А-319-115XC. Один полет обходится бюджету в несколько миллионов гривен.

Бесплатно питаться президент может только во время официальных визитов и встреч с иностранными партнерами. За это отвечает предприятие "Гарант сервис". Всего Государственное управление делами (т. н. ДУСя) руководит более 60 предприятиями. Главная их задача – обеспечить работу и отдых президента.

К примеру, государственное предприятие "Чайка" (подчиняется ДУСе) занимается производством молочной и мучной продукции, изготовлением колбасных изделий. После они попадают на стол президента и руководства страны.

В автобазе ДУСи – десятки авто. Так, по данным Prozzorro, несколько лет назад автопарк президента пополнили двумя Mersedes S-класса за 10 млн грн. Миллионы гривен также выделяются на обслуживание машин.

Кроме того, в любой момент президенту готовы предоставить десятки резиденций, дач и комплексов. "Залесье", "Синегора" могли бы легко составить конкуренцию "Межигорью" Януковича. На обслуживание усадеб тратят миллионы гривен ежемесячно.