Биткоин ждет сокрушительное падение: знаменитый аналитик озвучил прогноз 

Стоимость биткоина может упасть с $3,8 до $1,8 тыс. А действующий тренд на повышение стоимости валют развернется на 180 градусов.

Об этом со ссылкой на технического аналитика Bleeding Crypto сообщает СNN. В течение последних 3 месяцев цена биткоина была относительно стабильной, демонстрируя сильные позиции по отношению к доллару. Стабильность биткоина привела к тому, что многие токены и альтернативные криптовалюты продемонстрировали значительный рост как по отношению к биткоину, так и по отношению к доллару.

Курс биткоина

Однако, технический аналитик по криптовалюте сказал, что падение до $1850 по-прежнему остается сильной возможностью для доминирующей криптовалюты.

Ранее после того, как биткоийн безоговорочно вырвался из $4 тыс., но не сумел вырваться из критического уровня сопротивления в $4,2 тыс., технический аналитик сказал, что падение, вероятно, станет следующим краткосрочным шагом.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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