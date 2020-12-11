Украину из-за локдауна накроет волна безработицы: кто под угрозой и что делать

В Украине всего за месяц количество официальных безработных взлетело на 24 тыс. человек. А после январского локдауна ситуация может значительно ухудшиться.

О том, кто рискует потерять работу и как не остаться без денег – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы уже пережили полный локдаун в начале карантина и сейчас, когда в течение трех недель будут действовать более мягкие ограничения (с возможностью работы салонов красоты, транспорта и т.д), удар по рынку труда будет относительно мягким.

"Большинство рисковых сфер уже подготовились, пересмотрели свои графики, ограничили подбор персонала. Январь и до этого был каникулярным месяцем, а сейчас тем более", – рассказывает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Коллега Пашкиной Анна Шкумат также считает, что на этот раз у бизнеса будет возможность подготовиться к новым ограничениям. "Во время карантина в январе каждая сфера уже понимает, как будет выходить из ситуации. Рестораны перешли на доставку, люди могут работать не полный рабочий день, могут совмещать работы", – сказала специалистка.

Хотя статистика при этом показывает более печальную ситуацию. За время "карантина выходного дня" в Украине число официальных (тех, кто обратился в Центр занятости) безработных увеличилось с 396 до 420 тыс. человек. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже назвал эту ситуацию "второй волной безработицы".

"Локдаун, конечно, повлияет на экономику. Это приведет к потере некоторых рабочих мест. Часть компаний может не пережить второй локдаун. С другой стороны, и это стоит отметить, – в первые недели после Нового года бизнес-активность и так уменьшается, экономика и без этого находилась бы на спаде", – говорит директор по развитию Work.ua Сергей Марченко.

Под угрозой сокращения могут оказаться:

администраторы и официанты заведений общественного питания;

продавцы непродовольственных магазинов;

сотрудники инвент-агентств;

работники сферы услуг и развлечений.

Татьяна Пашкина уверена: если есть желание работать и готовность временно перейти на неквалифицированный труд, то работу можно найти и на "карантинный месяц". Останутся востребованными услуги курьеров, водителей такси. Сергей Марченко же отмечает: можно пойти и на более существенный шаг и вовсе сменить сферу деятельность. Мол, в отличие от стран ЕС и США, в Украине не нужны дипломы и для многих специализированных работ.

Главное – определить сферу своих интересов и начать двигаться на пути к освоению новых навыков. При этом "золотого билета" здесь нет. "Хороший сантехник зарабатывает больше, чем посредственный юрист. Я бы советовал в первую очередь опираться на собственные интересы, только тогда можно быть успешным в том, чем ты занимаешься", – рассказывает Марченко.

Активно в Украине развивается сфера IT, но при этом далеко не все украинцы смогут реализовать себя в ней. "В целом я бы сказал, что нет особенной разницы, какую сферу вы выбираете, главное, чтобы сфера была вам интересна. Тогда гарантированно можно достичь успеха", – уверен директор по развитию Work.ua.

Каждый украинец отдает 22% своей зарплаты на социальный взнос. Это деньги, которые можно будет потратить на пенсии, больничном или же в случае потери работы. На время карантина пособия выплачивают сразу после обращения.

Обратиться за ним можно онлайн, с помощью приложения "Дия", отправить заявление на почте (для этого зайдите на сайт Центра занятости по месту жительства) или же лично прийти в учреждение. Чтобы получить деньги, нужно иметь:

паспорт;

ИНН;

трудовую книжку;

диплом;

военный билет (при наличии).

Сколько будут платить? Размер пособия зависит от стажа. Если его совсем нет и не исполнилось 35 лет, будут платить тысячу гривен первый месяц и 650 грн каждый следующий в течение 180 дней. Украинцы старше 35 лет без стажа вовсе не имеют права на помощь в случае потери работы.

Если до двух лет стажа – 50% зарплаты, если от 2 до 6 – 55%, от 6 до 10 лет – 60%, а более 10 лет – 70%. После трех месяцев сумму уменьшают на 20%, а еще через три месяца – на 30%.

И хотя локдаун негативно скажется на экономике, в сложившейся ситуации с коронавирусом, обойтись без него не удастся. И чем дольше с ним тянуть, тем больше украинцев рискует потерять не только работу, но и жизнь.