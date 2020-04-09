Украинцам грозит массовая безработица из-за коронавируса: что ждет рынок труда

Украинцам грозит масштабная безработица – уже в ближайшее время до 500 тыс. человек по разным оценкам могут остаться без заработка. Карантин из-за пандемии коронавируса не только временно парализовал часть сфер, но и нарушил производственные цепочки по всему миру и спровоцировал старт нового экономического кризиса.

О том, что ждет украинский рынок труда и кому не повезет в первую очередь – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кого парализовал карантин

США – 10 млн человек (3% всего населения) потеряли работу;

Канада – 2,13 млн человек (5,6% населения);

Испания – 0,9 млн человек (2% всего населения).

Уже сейчас 2 млн человек временно остались без зарплаты в Украине. Это сотрудники тех сфер, которые вынуждены были временно закрыться, а своих сотрудников отправить в неоплачиваемый отпуск, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Львиная доля не пошла в Центры занятости – они ждут конца карантина, чтобы вернуться на работу.

"Точных исследований сейчас нет. Думаю, это коснется около 2 млн человек, цифра может быть и выше, с учетом высокого уровня теневой занятости. Когда человек резко теряет доход, и это длится в течение двух месяцев, без дополнительной поддержки это может стать большим ударом", – говорит Лидия Ткаченко.

Примерно 600 тыс. предприятий на время карантина остановили свою работу. Это не только кафе и рестораны, но и вся сфера услуг, ивент-компании, туристические фирмы, рынки, салоны красоты и т.д.

Такая же ситуация в большинстве стран мира. Но если, к примеру, американцы могут рассчитывать на существенные денежные выплаты и финансовую поддержку от государства, у Украины денег на это нет. Кроме того, часть украинцев работала в тени и вообще ни на что претендовать не могут. 75 процентам сбережений хватит аж на месяц (результаты опроса "Нью-имидж маркетинг групп совместно с Zn.ua").

Уже за первые две недели карантина количество соискателей работы увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в аналитике hh.ua | grc.ua. Согласно данным кадрового портала Jooble, в марте 2020 года количество вакансий уменьшилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сравнивая февраль и март 2020 года, стоит отметить, что стали публиковать больше вакансий компании, которые занимаются перевозками и доставкой. В марте количество объявлений по работе в этой сфере выросло на 13%. Курьеры и водители стали очень востребованы за последнее время", – отмечают в Jooble.

Сейчас работу активно ищут курьеры, операторы колл-центра (удаленная работа), водители такси. При этом за аналогичный период прошлого года людей больше интересовала совершенно другая работа: администратор, разнорабочий на завод, водитель-дальнобойщик.

Кто навсегда лишится работы: три сценария

Но даже когда карантин и коронавирус останутся в прошлом, мировой экономический кризис никто не отменит. По самым смелым прогнозам, количество безработных украинцев вырастет до 500 тыс. человек. Такую оценку озвучил бывший министр развития экономики Тимофей Милованов. Он оценил ситуация в других странах и предположил, что похожий сценарий ждет и нас.

Международная организация труда разработала три сценария развития ситуации, говорится на официальном сайте МОТ. Так, рост безработицы в мире может составить от 5,3 млн ("мягкий" вариант) до 24,7 млн ("жесткий" вариант). За исходный показатель берется 188 миллионов – столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году. Для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 млн человек.

По прогнозам, существенно вырастут и масштабы частичной безработицы: экономические последствия вирусной пандемии выразятся помимо прочего в сокращении продолжительности рабочего времени и оплаты труда.

Сокращение занятости означает и существенные потери доходов работников. По оценкам авторов исследования, к концу 2020 года они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что в свою очередь отразится на экономических перспективах предприятий и целых стран.

Можно ожидать и существенного роста масштабов нищеты среди работающего населения, поскольку "проблемы с доходами, проистекающие из снижения экономической активности, приведут к разорению работников, живущих ниже черты бедности или возле нее". По оценкам МОТ, в мировом масштабе число людей, которые пополнят ряды работающей бедноты, составит от 8,8 до 35 миллионов. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 году оно, наоборот, снизится на 14 миллионов.