Берите пуд скидок от роботизированных аптек до 15 июля

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Большая акция от роботизированных аптек – не исключение. Экономить до 40% на покупках привычных товаров можно только до 15 июля 2020 включительно. Держите "Пудові знижки у важкі часи"*, чтобы на более выгодных условиях пополнить домашнюю аптечку. Акция действует в аптеках брендов "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка". Берите пуд скидок и приобретите нужные товары до 40% дешевле.

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В роботизированных аптеках работает PharmBot – специальный помощник, который помогает разместить товары на полке и найти их при необходимости. Благодаря роботу провизор получает нужную упаковку за 7 секунд.

Акция в роботизированных аптеках длится с 1 июня по 15 июля 2020 года. Сможете сделать покупки для себя и помочь родным. Почувствуйте заботу роботизированных аптек и сократите затраты на нужные товары до 40%!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в местах продажи.