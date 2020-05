Баум – главный: Зеленский дал указания по запуску казино в Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями игорного бизнеса, на которой фактически признал: предприниматель Борис Баум – главный по азартным играм, а также заявил: предположительно, 21 мая Верховная Рада проголосует разработанный им законопроект.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Офисе президента. Встреча главы государства с заинтересованными в законе о казино предпринимателями состоялась в конце прошлой недели.

"В конце прошлой недели состоялась встреча президента со всеми заинтересованными в законе о казино. Он подтвердил, что уже на этой неделе нужно вынести законопроект в зал – в той редакции, которую подготовил Баум. Предположительно, это будет четверг. И Баум дальше отвечает за рынок. По факту он главный в этой сфере", – рассказал источник.

Законопроект, как уверяют эксперты, написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько примеров:

онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;

количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;

регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;

российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;

украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью.

Подробнее о всех подводных камнях законопроекта Баума можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать украинцам: документ лоббирует интересы конкретных компаний и, вероятно, Баум не просто так сделал такой "подарок" россиянам. Для государства-агрессора не ввели никаких ограничений, как и для офшорных компаний.

Отметим, официального статуса у Бориса Баума нет. Он отвечает перед законом не как чиновник, а как обычный гражданин, его полномочия и ответственность не регламентируются украинским законодательством. Иначе, как "теневой смотрящий", такую деятельность назвать нельзя.

У Баума есть конфликт интересов, он сам причастен к игорному бизнесу. "Волонтер" занимал менеджерские должности в российско-украинской группе VS Energy, президентом которой до сентября 2015 года был Михаил Спектор. Спектор также был владельцем отеля Premier Palace, в котором работало элитное казино в Украине. Кроме того, Баум владел кипрской фирмой First National Lotteri Ltd., ее связывают с Первой национальной лотереей в РФ. Напомним, именно россияне собираются зайти на украинский рынок. Баум также заявил о своей причастности к болгарской компании.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал: