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18 мая • обновлено в 12:00
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Баум – главный: Зеленский дал указания по запуску казино в Украине

  • Зеленский собрал представителей игорного бизнеса и подтвердил: Баум отвечает за запуск рынка

  • Уже на этой неделе должны принять законопроект о казино, который разрабатывал Баум

  • Документ прописан таким образом, что наибольшую выгоду от него получат российские компании

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями игорного бизнеса, на которой фактически признал: предприниматель Борис Баум – главный по азартным играм, а также заявил: предположительно 21 мая Верховная Рада проголосует разработанный им законопроект.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Офисе президента. Встреча главы государства с заинтересованными в законе о казино предпринимателями состоялась в конце прошлой недели.

"В конце прошлой недели состоялась встреча президента со всеми заинтересованными в законе о казино. Он подтвердил, что уже на этой неделе нужно вынести законопроект в зал, в той редакции, которую подготовил Баум. Предположительно это будет четверг. И Баум дальше отвечает за рынок. По факту он главный в этой сфере", – рассказал источник.

Баум – главный: Зеленский дал указания по запуску казино в Украине

Законопроект, как уверяют эксперты, написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько конкретных примеров:

  • онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;

  • количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;

  • регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;

  • российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;

  • украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью.

Подробнее о всех подводных камнях законопроекта Баума можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать украинцам: документ лоббирует интересы конкретных компаний и, вероятно, Баум не просто так сделал такой "подарок" россиянам. Для государства-агрессора не ввели никаких ограничений, как и для офшорных компаний.

Отметим, официального статуса у Бориса Баума нет. Он отвечает перед законом не как чиновник, а как обычный гражданин, его полномочия и ответственность не регламентируются украинским законодательством. Иначе как "теневой смотрящий" такую деятельность назвать нельзя.

У Баума есть конфликт интересов, он сам причастен к игорному бизнесу. "Волонтер" занимал менеджерские должности в российско-украинской группе VS Energy, президентом которой до сентября 2015 года был Михаил Спектор. Спектор также был владельцем отеля Premier Palace, в котором работало элитное казино в Украине. Кроме того, Баум владел кипрской фирмой First National Lotteri Ltd., которую связывают с Первой национальной лотереей в РФ. Напомним, именно россияне собираются зайти на украинский рынок. Баум также заявил о своей причастности к болгарской компании.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

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Читайте все новости по теме "Легализация казино в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Легализация казино в Украине
Персона
Борис Баум
Место
Украина
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