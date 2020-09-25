Банковские карты и все переводы украинцев сможет проверить налоговая: предложение "Слуг народа"

В Украине все банковские переводы и состояние счета смогут проверять налоговые службы после письменного обращения в финансовое учреждение. Соответствующий законопроект под номером 4073 зарегистрировала "слуга народа" Дарья Володина.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как сейчас: налоговая может получить доступ к банковской тайне, но только по решению суда. Для этого нужны основания: расследование какого-либо правонарушения, при котором доступ к информации о состоянии банковского счета или проведенных переводов могут служить доказательством вины.

Как будет: чтобы нарушить тайну, достаточно, чтобы сотрудник налоговой (в том числе и районной) написал письмо в банк. Ни решения суда, ни конкретных оснований не требуется.

Зачем меняют правила: в пояснительной записке автор документа Дарья Володина уточнила: подобные новшества позволят вовремя находить тех, кто должен был заплатить налоги но не сделал этого, достоверно и в полном объеме уплачивать налоги.

Контроль за переводами, состоянием счета – распространенная в Европе практика. Тем, кто правильно ведет налоговый учет и все делает законно, боятся нечего, рассказала в комментарии OBOZREVATEL адвокат, член Ассоциации юристов Украины Ольга Николаенко.

Более того, эксперт считает, что право отправлять письменные запросы стоит распространить и на таможенную службу. Тогда они смогут проверять, перевели ли средства за покупку товара, какая была предоплата, не занизили ли стоимость.

Законопроект Дарьи Володиной Верховная Рада

"Я думаю, что проверка вряд ли коснется простых граждан, но может. Нам пора привыкнуть, что нужно платить налоги, это правильно и иначе не может быть. Вот если мы говорим о физических лицах, многие сдают квартиры в аренду. Не так ведь дорого и сложно заплатить налог, но это не делают", – рассказывает Назаренко.

При этом адвокат считает: тем, кто работает прозрачно и платит все налоги, бояться нечего. А контроль – необходимое условие для борьбы с теневой экономикой. Мол, тот "белый бизнес", который чаще всего жалуется на давление со стороны таможенников и налоговиков, при детальном разбирательстве отказываются показывать документы и подтверждать, что действительно не нарушает закон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" и депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в НБУ.