Монетизация субсидий: перечень банков существенно расширили. Список

В Украине увеличили количество банков, в которых можно монетизировать субсидию. Теперь их 34.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики. (Чтобы посмотреть список банков, доскролльте до конца страницы).

Там говорят, что начиная с октября 2019-го года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать помощь на оплату коммунальных услуг в другой банковском учреждении, ему нужно с заявлением об этом обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными", – объясняют в Минсоце.

Если у получателей субсидии нет счетов в уполномоченных банках, то получать субсидию они могут через Укрпочту по адресу, который был указан при обращении за субсидией.

Если у домохозяйства есть долги за коммунальные услуги, то им будет назначена безналичная помощь. Ее можно будет получить исключительно через "Ощадбанк".

В министерстве уточняют, что зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Liga.net

Список банков, в которых можно получать монетизированные субсидии:

1. АО "Укрэксимбанк"

2. АО "Ощадбанк"

3. ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"

4. ПАО АБ "Укргазбанк"

5. ПАО "Укрсоцбанк"

6. ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

7. ПАО "Кредобанк"

8. ПАО "УкрСиббанк"

9. ПАО "Идея Банк"

10. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

11. ПАО "МКБ"

12. ПАО "АЛЬФА-БАНК"

13. ПАО "ОТП Банк"

14. ПАО "Банк Альянс"

15. ПАО АКБ "Львов"

16. ПАО АКБ "Индустриалбанк"

17. ПАО "МТБ БАНК"

18. ПАО АБ "Пивденный"

19. ПАО "Полтава-банк"

20. ПАО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

21. ПАО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК" ГРАНТ "

22. ПАО "МЕГАБАНК"

23. ПАО "СКАЙ БАНК"

24. ПАО "Юнекс Банк"

25. ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк"

26. ПАО "Универсал Банк"

27. ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"

28. ПАО "АКБ" РАДАБАНК "

29. ПАО "БАНК ВОСТОК"

30. ПАО "Банк инвестиций и сбережений"

31. ПАО "АКБ" КОНКОРД "

32. ПАО "МОТОР-БАНК"

33. ПАО "КБ" Аккордбанк "

34. АО "КРИСТАЛБАНК"

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа. Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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