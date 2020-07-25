Банкоматы в Украине "съедают" карты: мошенники придумали схему обмана

В Украине мошенники используй специальный прибор, который "захватывает" карту в банкомате и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит. А мошенники снимают средства с чужого счета.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Траппинг сейчас не настолько распространенный способ мошенничества, как только клиент дозвонится в любой из банков, в котором он обслуживается, оператор сразу же посоветует ему никуда не отходить от банкомата. Это фактически исключает возможность какого-либо мошенничества. Но есть и другие случаи, когда карта не "вылазит" и клиент просто ее забывает", – рассказывает представитель пресс-службы одного из крупных банков.

В банкоматы вставляют специальное устройство, которое "захватывает" карту ЕМА

Как защитить себя от схемы

Установить лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении на ту карту, которую вы носите с собой, установите ограничение в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги заполучить не получиться.

Попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее.

Прикрывать рукой клавиатуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.