Банки из-за нового закона блокируют переводы украинцев: адвокат рассказал, как вернуть свои деньги

В Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" даже депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в Национальном банке.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Банки и раньше злоупотребляли финансовым мониторингом, рассказывает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. За нарушение правил могут не просто заблокировать операцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.
Это, как говорит адвокат, незаконно. "Блокировали даже депозиты под предлогом финансового мониторинга. Суды признавали такие действия неправомерными и заставляли вернуть деньги", – говорит Кравец.
"У нас подходят выборочно к директивам ЕС, к практике европейских стран, США. К таким нормативам они шли десятки лет, выстраивая свою финансовую систему. У нас же пытаются внезапно принимать практику других стран без учета ситуации в Украине, это приводит к плачевным последствиям", – поясняет адвокат.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:
операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмен банкнотами, перевод средств за границу;
финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.
Адвокат советует: в случае, если вашу операцию заблокировали, обратитесь с жалобой в НБУ. А в будущем лучший выход из ситуации – закрыть свой счет в банке и открыть его в другом финансовом учреждении.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.
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