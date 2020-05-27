Банки должны платить за депозиты в два раза меньше: в НБУ назвали условия для дешевой ипотеки

В Украине обещанные президентом Владимиром Зеленским ставки на ипотеку в 10% можно выполнить после того, как банки будут платить за депозиты в два раза меньше, при этом инфляция должна оставаться на низком уровне.

Об этом в интервью Liga.net заявил замглвы НБУ Дмитрий Сологуб. Так, рассказывая о том, почему нельзя ослаблять сдерживание инфляции, он заявил: "разговор о кредитах, например, об ипотечной ставке в 10%, о которой так много говорят. Чистая арифметика: кредитная ставка = депозитная ставка + маржа. Депозитная ставка – это инфляция. А маржа – это защита прав кредиторов, отсутствие плохих долгов, культура возврата кредитов".

По словам Сологуба, ставка на ипотеку в 10% в Украине "теоретически возможна", но для этого нужно пройти время до того момента, пока депозитные ставки снизятся почти в два раза.

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", – сказал Сологуб.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.