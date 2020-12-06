Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд
Банк Julius Baer отказал российскому бизнесмену, владельцу группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу в доступе к его активам в Швейцарии.
Как сообщает газета Tages-Anzeiger, отказ аргументирован санкциями США, введенными против Вексельберга.
Суд признал правомерность блокировки счетов холдинговой компании Lamesa, одним из бенефициаров которой является российский бизнесмен, а также отказа от транзакций и выплат дивидендов по ценным бумагам, заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.
Всего швейцарские банки заблокировали более миллиарда долларов на счетах Вексельберга.
Истец считал заморозку счетов необоснованной, поскольку сама Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Но 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa, так как судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
члены команды специального прокурора США Роберта Мюллера в марте 2018 года проверили российского олигарха Виктора Вексельберга, осмотрев его электронные устройства из-за подозрений в причастности к финансированию избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.
Отмечается, что общение спецагентов с миллиардером произошло прямо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел частным бортом.
В результате введения американских санкций Вексельберг потерял около $2 миллиардов.