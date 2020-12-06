Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд

Мирослав Семенюк Личные финансы 14:50, 6.12.2020 Обновлено: 15:11, 6.12.2020

Банк Julius Baer отказал российскому бизнесмену, владельцу группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу в доступе к его активам в Швейцарии.

Как сообщает газета Tages-Anzeiger, отказ аргументирован санкциями США, введенными против Вексельберга.

Суд признал правомерность блокировки счетов холдинговой компании Lamesa, одним из бенефициаров которой является российский бизнесмен, а также отказа от транзакций и выплат дивидендов по ценным бумагам, заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.

Всего швейцарские банки заблокировали более миллиарда долларов на счетах Вексельберга.

Истец считал заморозку счетов необоснованной, поскольку сама Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Но 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa, так как судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • члены команды специального прокурора США Роберта Мюллера в марте 2018 года проверили российского олигарха Виктора Вексельберга, осмотрев его электронные устройства из-за подозрений в причастности к финансированию избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.

  • Отмечается, что общение спецагентов с миллиардером произошло прямо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел частным бортом.

  • В результате введения американских санкций Вексельберг потерял около $2 миллиардов.

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