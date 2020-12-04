Австралийка выиграла $737 тысяч в лотерею, играя 20 лет с одними числами

Жительница Австралии виграла $737 тысяч, играя в лотерею на протяжении 20 лет. Выигрыш она планирует разделить с сыновьями.

Как сообщает UPI, много лет назад ее ныне покойный супруг выбрал числа, на которые хотел поставить в лотерею. Свой выбор он не пояснил, но с тех пор женщина регулярно играла в лотерею, выбирая только эти числа.

За розыгрышем австралийка не следила, а о победе узнала случайно, просканировав свой билет в магазине. Продавец заявил, что не может немедленно выплатить выигрыш из кассы, ведь эта сумма составила 737 тыс. долларов.

"Все эти 20 странных лет я играла каждую неделю. Всегда знала, что однажды я получу крупный выигрыш", — сказал победительница. Свой выигрыш она собирается разделить с сыновьями и их семьями.

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