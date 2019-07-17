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Аренда квартир взлетит в цене: что ждет украинцев

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В Украине уже к концу лета ожидается значительное подорожание аренды жилья. Стоимость квартиры может вырасти на 10-20%.

OBOZREVATEL выяснил, как и почему может подорожать недвижимость в Киеве и других крупных городах.

Накануне скачка: что будет с ценами на аренду

Андрей несколько недель пытался сдать квартиру, с которой съезжает – помогал хозяйке найти нового квартиранта. И за четыре недели поиска желающие занять его место не нашлись. Смену подбирал в социальных сетях, чтобы не нарваться на мошенников и недобросовестных жильцов. Мол, сразу видно фотографию и увлечения потенциального арендатора. "Я снимал за 8 тысяч. Квартира в советском стиле, хотя мебель в 2000-х покупали. Много мебели. Два шкафа на всю стенку, в одном – хозяйский сервиз. У хозяйки внук на плечах, хотела за 9000 следующему сдавать", – рассказывает парень.

Еще несколько лет назад сегмент бюджетного жилья стартовал от 6 тысяч гривен, сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно. По словам риелтора Максима Бабуряка, около 80% всех сделок – бюджетный сегмент. А в бюджетном сегменте 75-80% сделок – однушки за 8 тысяч. Конкуренция за квартиры пока еще невысокая: на рынке "мертвый сезон". В первую очередь снимают жилье возле метро и с минимальным набором мебели.

Квартиры в Украине

Квартиры в Украине

"Мастхэв" для современного арендатора: стиральная машинка, кровать или удобный диван, небольшой шкаф и кухонная мебель. Любая другая мебель может стать даже "минусом". Те, кто готовы платить около 10 тысяч в месяц, требуют бойлер и свежий ремонт. В "бабушкиных хоромах" с коврами на стенах, заставленными шкафами стенами и неподъемными креслами украинцы жить не хотят.

Еще одна тенденция – во время кризиса и закрытия банков многие украинцы свои сбережения конвертировали в доллары, а потом вложили в новостройки, Сейчас эти квартиры уже сдали в эксплуатацию. С минимальным ремонтом жилье предлагают для аренды. Сложнее всего – в проблемных домах. Например, в многоэтажках скандального застройщика Войцеховского есть проблемы с канализацией, электроэнергия продается по "промышленному" тарифу, который больше 2 грн (для населения первые 100 кВт*час по 0,9 грн), а еще завышенные цены на обслуживание дома и придомовой территории.

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В результате в "плохих" новостройках шикарную квартиру можно арендовать и за 9 тысяч. Правда, с учетом всех коммунальных платежей, реальная стоимость жилья может быть значительно выше.

Ситуация может кардинально измениться уже через месяц. Ближе к концу августа начинается "горячий" сезон. Во-первых, активный бизнес-сезон. Во-вторых, десятки тысяч студентов. Все это приводит к значительному росту спроса на рынке. Количество желающих арендовать жилье растет. Вместе с тем арендодатели начинают взвинчивать цены.

Традиционно к сентябрю квартиры в бюджетном сегменте дорожают на 10-20%. "Есть еще другой момент. Арендодатели пытаются отложить повышение цен до конца отопительного сезона или сделать это перед его стартом. Учитывая расходы на коммунальные услуги, которые зимой увеличиваются в 3-4 раза, это позволяет квартирантам мягче пережить такой "сюрприз", – поясняет Бабуряк.

Аренда и коммуналка

Аренда и коммуналка

Однако с таким утверждением соглашаются далеко не все эксперты рынка. Ждать значительного подорожания аренды не приходится, уверена член правления Института нацполитики, эксперт в сфере недвижимости Марина Багрова. Мол, цены ближе к сентябрю, как и в прошлые годы, действительно повысятся, но рост будет незначительным и в лучшем случае покроет проседание мертвого сезона весна-лето.

Как правильно арендовать жилье

По просьбе OBOZREVATE, эксперт Марина Багрова подготовила основные рекомендации о том, как "спастись" от уловок мошенников.

Проверить, кому принадлежит квартира. Для этого надо потребовать у владельца документы, подтверждающие право собственности, а также выписку о количестве зарегистрированных лиц.

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"Желательно через соседей, знакомых, риелторов или с помощью интернета узнать как можно больше об арендуемой квартире и ее владельцах. Ведь одна из самых распространенных мошеннических схем со стороны арендодателей – сдача недвижимости лицом, не имеющим права на распоряжение жильем, без согласия собственника и других людей, у которых имеется законное право пользоваться или распоряжаться квартирой", – отмечает эксперт.

Что касается договора аренды, то, как правило, он составляется в свободной форме и затем распечатывается в двух экземплярах вместе с приложениями. После подписания документа один его экземпляр с приложениями остается у арендатора, другой, соответственно, у арендодателя.

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В договоре указываются лишь общие условия аренды, сумма оплаты, срок расчета. В приложениях описывается все имущество, которое находится в квартире, показания счетчиков. Желательно также оформить еще несколько документов: акт о передаче денег (залога), акт, описывающий факт передачи ключей, график платежей и т. д.

Важно помнить, что после совершения юридически значимых действий (оплаты за аренду, вселение, посещение и прочее) арендатор и хозяин квартиры должны зафиксировать это своими подписями в соответствующих актах", – напоминает Багрова.

Если есть сомнения, действительно ли квартира принадлежит тому, кто ее сдает, заранее можно сделать выписку из реестра имущественных прав. В документе будет указано, кому и на каких правах принадлежит недвижимость.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Аренда жилья
Место
Украина
Тег
недвижимость
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Балевська Віка
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