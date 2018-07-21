МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Украинцам рассказали, чем опасны ранние арбузы и дыни

896Читать новость на украинском

В Украине супермаркеты и рынки уже вовсю торгуют ранними арбузами и дынями.

Можно ли есть арбузы и дыни в июле, рассказала в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Уже появились херсонские арбузы, но мои знакомые в Херсоне, которые непосредственно занимаются выращиванием бахчевых культур, по секрету рассказали, что у них арбузы не дозрели. Лето в этом году не такое жаркое. Те арбузы, которые появляются - это комбинированный способ. Либо дополнительно стимулировался рост за счет внесения нитратов, удобрений, разных стимуляторов роста, или это были тепличные", - рассказала она.

Новости
Фальшивое масло заполонило прилавки в Украине: как узнать подделку

По словам Сидоренко, в начале июля экспертная проверка выявила в арбузах и дынях превышение содержания нитратов в два раза.

"В арбузах середина была в норме, в пределах допустимого. А возле корки было превышение фактически вдвое… Более опасны дыни – там нитратов больше. Кроме того, очень часто, чтобы дыни хранились, применяют дополнительно гербициды и пестициды. Поэтому в дынях большая опасность накопления кроме нитратов других веществ - пестицидов и гербицидов", - объяснила она.

Эксперт также посоветовала ни в коем случае не покупать дыни и арбузы у дороги на обочине: "Они очень хорошо абсорбируют, это не герметичная бутылка. За час они впитывают выхлопные газы и металлы, корка прекрасно все пропускает. Если не можете заехать в поле к знакомому фермеру, тогда лучше покупайте в супермаркете".

Новости
Грязь и черви: украинцев предупредили о "сюрпризах" кваса из бочек

Сидоренко отметила, что украинцам следует подождать до начала августа, а лучше до середины, чтобы быть уверенными в безопасности арбузов и дынь.

При этом, по ее словам, ранние дыни и арбузы не слишком вредны для здоровья: "Если вы очень много их съедите, то да. А от кусочка не будет большого вреда".

Как сообщал ObozTV, Елена Сидоренко также дала рекомендации, как отличитькачественные алкогольные напитки от подделки.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКачество продуктов в УкраинеПитание
Место
Украина
Объекты
продуктыпитание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги