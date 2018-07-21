Украинцам рассказали, чем опасны ранние арбузы и дыни

В Украине супермаркеты и рынки уже вовсю торгуют ранними арбузами и дынями.

Можно ли есть арбузы и дыни в июле, рассказала в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Уже появились херсонские арбузы, но мои знакомые в Херсоне, которые непосредственно занимаются выращиванием бахчевых культур, по секрету рассказали, что у них арбузы не дозрели. Лето в этом году не такое жаркое. Те арбузы, которые появляются - это комбинированный способ. Либо дополнительно стимулировался рост за счет внесения нитратов, удобрений, разных стимуляторов роста, или это были тепличные", - рассказала она.

По словам Сидоренко, в начале июля экспертная проверка выявила в арбузах и дынях превышение содержания нитратов в два раза.

"В арбузах середина была в норме, в пределах допустимого. А возле корки было превышение фактически вдвое… Более опасны дыни – там нитратов больше. Кроме того, очень часто, чтобы дыни хранились, применяют дополнительно гербициды и пестициды. Поэтому в дынях большая опасность накопления кроме нитратов других веществ - пестицидов и гербицидов", - объяснила она.

Эксперт также посоветовала ни в коем случае не покупать дыни и арбузы у дороги на обочине: "Они очень хорошо абсорбируют, это не герметичная бутылка. За час они впитывают выхлопные газы и металлы, корка прекрасно все пропускает. Если не можете заехать в поле к знакомому фермеру, тогда лучше покупайте в супермаркете".

Сидоренко отметила, что украинцам следует подождать до начала августа, а лучше до середины, чтобы быть уверенными в безопасности арбузов и дынь.

При этом, по ее словам, ранние дыни и арбузы не слишком вредны для здоровья: "Если вы очень много их съедите, то да. А от кусочка не будет большого вреда".

Как сообщал ObozTV, Елена Сидоренко также дала рекомендации, как отличитькачественные алкогольные напитки от подделки.