Арахамия в 10 раз занизил стоимость дома в декларации, – СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в электронной декларации, предположительно, занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.

Так, в декларации за 2019 год политик указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой. При этом его заявленная стоимость сильно расходится с ценами на другие дома в этом поселке, сообщил "Цензор".

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся Арахамии в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Дом, приобретенный нардепом, по данным сайта, находится на территории садового товарищества "Новита" – то есть в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

"В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта", – сказано в публикации.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

"Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь – 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тыс.", – говорится в материале.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Дом "слуги народа" Арахамии на генплане коттеджного городка. censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.