Аптечная акция "Пудові знижки у важкі часи" подходит к концу

Обычно мы отслеживаем акции, чтобы в определенный момент дешевле приобрести товары, которые часто используем. Продукты имеют определенный короткий срок годности, а с аптечной продукцией все иначе. Средства гигиены, препараты, системы контроля уровня глюкозы в крови можно приобрести сегодня, а использовать по несколько месяцев.

С 1 июня по 15 июля 2020 определенные аптечные товары продаются со скидкой до 40%. Чтобы воспользоваться акционными предложениями, стоит прийти за покупками в аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" и "Аптека Копійка". "Пудові знижки у важкі часи" пригодятся каждому.

Чтобы сделать покупки в перерывах между делами, можете оформить предварительный заказ по телефону аптечной справки 5900. Предоплата не нужна. Укажите оператору аптечной справки названия товаров, которые хотите приобрести, и адрес места продажи, куда вам удобно прийти за покупками. Получите сообщение о готовности заказа. Посетите выбранную аптеку, чтобы забрать и оплатить свои покупки. Для расчета сможете использовать наличные или банковскую карточку.

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Если планируете морской отдых, приобретите в "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" и "Аптека Копійка" солнцезащитную косметику по сниженным ценам. Спреи, кремы и гели помогут защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Если собираетесь в гости к молодым родителям, можете приобрести детское питание со скидками. Роботизированные аптеки предлагают большой выбор пюре, каш и смесей по акционным ценам. Также можно приобрести со скидкой препараты от изжоги, аллергии, заболеваний печени и боли в горле. Пополняйте домашнюю аптечку по назначению врача и экономьте до 40%.

Чтобы предлагать быстрое обслуживание, роботизированные аптеки взяли на работу помощника PharmBot – спецтехнику, которая помогает расположить товар на полке и выдать его провизору за 7 секунд. Посетителям не надо долго ждать в очереди. Робот быстро и без ошибок найдет нужные товары.

Если вашей аптечке не хватает средств гигиены или препаратов, приобретите их сейчас со скидкой до 40%. Не медлите, так как "Пудові знижки у важкі часи" завершаются уже 15 июля 2020 года. Посетите роботизированную аптеку, сделайте экономные покупки и будьте здоровы! Если у вас много дел, можете оформить предварительный заказ товаров по телефону 5900, а затем прийти за покупками в удобное время.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.