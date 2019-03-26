В марте мы провели первый автоматический перерасчет пенсий. Это новшество, которое вступило в силу в 2019-м, и будет происходить ежегодно.

Как считается размер повышения?

Мы берем 50% от роста зарплат и 50% от инфляции. Две эти цифры суммируем. Это размер прибавки. 50% инфляции это 4,9% и 50% роста зарплат это 12,4%. В сумме получаем 17,3%. Округляем до 17% и все пенсии повышаем на эту сумму.

Кому повысили пенсии?

Всего у нас 11,4 млн пенсионеров. Мы пересчитали 10,2 млн выплат. Остальные – судьи, прокуроры, специальные пенсии, те, кто в последние годы вышли на пенсию. Но из-за того, что у некоторых людей были очень низкие зарплаты (санитарки, воспитатели детских садов), даже после перерасчета их размер пенсии был ниже прожиточного минимума. К ним вернемся позже.

Итак, мы реально повысили 8,972 млн пенсий в среднем на 471 грн. А с учетом разовой выплаты – в среднем на 514 грн. Такое повышение будет происходить каждый год и размер новых пенсий будет зависеть от того, как растут зарплаты в стране и какой уровень инфляции.

Кто получит разовую выплату?

Среди 1,2 млн пенсионеров, которые не получили прибавку, есть те, у кого базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Они имели низкий заработок и когда им пересчитали, получилось, что их пенсия ниже прожиточного минимума. А среди них есть и те, у кого полный страховой стаж. Что получилось? У человека 35 лет стажа, но у него был небольшой заработок. Приняли решение, что за счет "евробляхеров" у них будет разовая помощь. Это 2410 грн. Получат они ее двумя равными порциями – в марте и апреле.

Как посчитали размер помощи?

В 2014 и в 2015 годах инфляция составила 61%. Но пенсии не повышали. Мы взяли их пенсию – 1497 грн, умножили на уровень инфляции и получили 2410 грн. Эту сумму разбили на два месяца – 1205 грн в марте и 1205 апреля. Разделили на два месяца по рекомендации Нацбанка, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на гривню.

Теперь каждый год всем пенсионерам будут пересчитывать выплаты. Это предусмотрено принятым законом.

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