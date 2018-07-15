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МирСпорт

Как распознать поддельный алкоголь: советы эксперта

1.8тЧитать новость на украинском

В Украине есть большие проблемы с качеством алкоголя на прилавках магазинов. Недобросовестные производители фальсифицируют все: от вина до бренди и виски.

Как отличить от подделки качественную выпивку, рассказала в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Мы должны понимать, что, например, вино у украинских производителей будет менее качественным, потому что нет соответствующих погребов в большом количестве, сортов винограда и климата. Но это не значит, что оно совсем некачественное – просто чем меньше цена, тем вино моложе. От отечественного производителя молодое вино будет стоить до 100 гривен, а уже выдержанное, марочное - от 200. Конечно, если напиток стоит 40-50 гривен, то возникают вопросы, потому что вино не может столько стоить", - рассказала Сидоренко.

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Эксперт отметила, что массово подделывают и дорогие напитки: виски, бренди, коньяк. Здесь некачественную продукцию не всегда можно отличить от качественной на вкус или обоняние.

По оценкам Сидоренко, подделками являются до 50% бренди и коньяков, в том числе в супермаркетах и в розничной торговле. Эксперт посоветовала принюхиваться - подделку выдает резкий запах спирта, самогона, сивушных масел.

"Виски, бренди - это катастрофа... Особая опасность, когда спирт не этиловый, а метиловый. По вкусу и по запаху их никогда не различите. Нужно делать химический анализ", - объяснила она.

"Очень много фальсификатов виски, но не только фальсификатов, а так называемых вископодобных напитков. Там спирт не выдержан в бочках, а карамель, красители, ароматизатор - это все прописано в составе", - сказала Сидоренко.

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Распознать фальсификат поможет цвет напитка, нарушения в маркировке и даже пробка. Эксперт посоветовала потребителям очень внимательно присматриваться к продукции.

"Если окрашивается ваш язык, посуда – это говорит о низком качестве. Очень много на фальсификатах нарушений по маркировке. Надо обращать внимание на состояние пробки, не проливается ли напиток, правильно ли наклеена этикетка, есть ли штрих-код. Не стоит доверять большим скидкам на выпивку, присмотритесь к маркировке, производителю", - отметила Сидоренко.

Как сообщал ObozTV, Елена Сидоренко также дала рекомендации, как отличить поддельное масло от настоящего.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКачество продуктов в УкраинеОтравление алкоголем
Место
Украина
Объекты
алкогольпродукты
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