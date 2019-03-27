Алкоголь в Украине подорожал в два раза: поставщики назвали цены 

С 2014 года в Украине стоимость алкоголя выросла в 2-3 раза. Так, литровая бутылка пива подорожала с 5,6 до 13,9 грн в закупке, а водка – с 17,7 до 53,8 грн.

Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. При этом представитель поставщиков отмечает: учитывали закупочные (оптовые) цены, конечная стоимость напитка на прилавке может быть значительно выше.

Итак, с 2014-го цены изменились таким образом:

пиво – подорожало в 2,5 раза (до 13,9 грн за литр);

водка – подорожала в 3 раза (до 53,8 грн);

бренди – в 2 раза (до 111,3 грн за литр);

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"Еще раз подчеркну, что на полках магазинов и на рынках рост стоимости был более существенным, но статистика не дает открытых данных по этим позициям, поэтому подорожание можем считать только по оптовым ценам", – поясняет Дорошенко.

Для сравнения: розничная цена картофеля за пять лет выросла в 1,5 раза, свинины – в 2,5 раза, молока – в 3,1 раза, пшеничного хлеба – в 4 раза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине со второго октября 2018-го выросли минимальные цены на алкоголь. Официально продавать спиртные напитки по ценам ниже не имеют право.

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