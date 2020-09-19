Алкоголь и сигареты в Украине резко подорожают: в Кабмине озвучили план

В Украине планируют в следующем году на 11% повысить цены на алкоголь и табачные изделия.

Такой план озвучил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". "Говорят, давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 млрд гривен", – отметил он.

В Кабмине еще летом прошлого года зарегистрировали проект повышения минимальных розничных цен на алкоголь. Документ до сих можно найти на сайте Минэкономразвития среди тех, что находятся на обсуждении. До этого минимальные цены на алкоголь пересматривали в 2018-м.

Главная задача минимальных розничных цен – дать возможность легальным поставщикам конкурировать с контрафактными производителями. Последние могут ставить цены в разы ниже, потому что не платят налоги, покупают дешевый и нелегальный спирт, нарушают технологию производства алкогольных напитков.

Как рассказывает OBOZREVATEL глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, отличить нелегальную продукцию от законной очень сложно. Акцизы умело подделывают, а рядовой потребитель не может отличить настоящую марку от фальсифицированной. "Из-за падения доходов во время карантина рост потребления если и есть, то относительно вина. Также могло вырасти домашнее производство: это и спирт, и вина, и настойки", – рассказывает Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как бросить курить и навсегда избавиться от вредной привычки.